Erol Bulut'un istifa ettiği iddiası – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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'un istifa ettiği iddiası

Erol Bulut'un istifa ettiği iddiası

Evkur Sportif Direktörü Ali Ravcı, teknik direktör 'un istifa ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ravcı, yaptığı açıklamada, 'un istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Bazı haber sitelerinde Erol Bulut'un görevini bıraktığı şeklinde iddialar bulunduğunu aktaran Ravcı, "İstifayla alakalı söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Erol hocamız takımın başındadır. Ben kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu tip söylentilere inanmamalarını istiyorum." diye konuştu.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında teknik direktörümüz Erol Bulut'un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımızın yakalamış olduğu başarılı gidişatta büyük etken olan hocamız ve ekibini yıpratacak, iyi gidişata gölge düşürecek bu tür asılsız haberleri yayınlayan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Teknik direktörümüz Erol Bulut, takımının başındadır. Evkur 'umuz ikinci yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir."

  1. 12.1.2019 15:37
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