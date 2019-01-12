Erol Bulut'un istifa ettiği iddiası
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, teknik direktör Erol Bulut'un istifa ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ravcı, yaptığı açıklamada, Erol Bulut'un istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
Bazı haber sitelerinde Erol Bulut'un görevini bıraktığı şeklinde iddialar bulunduğunu aktaran Ravcı, "İstifayla alakalı söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Erol hocamız takımın başındadır. Ben kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu tip söylentilere inanmamalarını istiyorum." diye konuştu.
Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın ve yayın organlarında teknik direktörümüz Erol Bulut'un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımızın yakalamış olduğu başarılı gidişatta büyük etken olan hocamız ve ekibini yıpratacak, iyi gidişata gölge düşürecek bu tür asılsız haberleri yayınlayan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Teknik direktörümüz Erol Bulut, takımının başındadır. Evkur Yeni Malatyaspor'umuz ikinci yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir."
- 12.1.2019 15:37
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Erol Bulut'un istifa ettiği iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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