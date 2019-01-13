Ali Ravcı’dan yalanlama – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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’dan yalanlama

Ali Ravcı’dan yalanlama
Erol Bulut'un istediği transferler yapılmadığı gerekçesiyle istifa ettiği iddia edildi. Sportif direktör , İstifayla alakalı söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Erol hocamız takımın başındadır. Ben kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu tip söylentilere inanmamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 13.1.2019
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