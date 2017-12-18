Yeni Malatya eski G.Saray!

U21'DE

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 5 maç sonra galibiyete ulaşırken Galatasaray, bir deplasman maçından daha mağlup ayrıldı ve dış sahadaki hasreti 4'e çıktı.Galatasaray'a Evkur Yeni Malatyaspor şoku... Renktaşına 2-1 yenilen Cimbom, liderliği Medipol Başakşehir'e bıraktı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelenin 38. dakikasında Pereira, 43. dakikasında da Boutaib ile goller bulan ev sahibi ekip, devre arasına 2-0 önde gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili olan Galatasaray, 74. dakikada Ndiaye'nin golüyle farkı 1'e indirse de kalan bölümde beraberlik golünü bulamadı. Skoru koruyan Malatyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 4 deplasman maçından puan çıkartamayan Galatasaray 32 puanda kaldı ve Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sıraya inerek, liderlik koltuğunu rakibine devretti. Malatyaspor ise puanını 19'a çıkartarak, 10. sıraya yükseldi.Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde son olarak 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Malatya temsilcisi, 5 maç sonra kazandı. Sarı-siyahlı ekip, söz konusu 5 maçta 2 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada da mağlup oldu. Bu sonuçla 3 basamak birden atlayıp 10. sıraya yerleşti.Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut, Galatasaray karşısında zoru başardıklarını söyledi. Lidere karşı oynadıklarını belirten Bulut, "Haftalardır iyi oynayan Malatyaspor var. Ancak istediğimiz golleri bulamıyorduk. İlk yarı mükemmele yakın bir futbol oynadık. İkinci yarıda Galatasaray baskılıydı. Bazı futbolcularımız disiplinden koptuk. Yine de 2-1 galip gelmeyi başardık. Mutluyuz" dedi.Süper Lig'de Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısının 2-0 Malatyaspor üstünlüğü ile sona ermesinin ardından statta "Bir mahsun mor menekşe ağlıyor mu ne?" şarkısı çalındı. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.Bu sezon Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen Yeni Malatyaspor, Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray'dan 7 puan kapmayı başardı.U21 Ligi maçında da Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı: 2-0. İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 1 ve 70. dakikalarda Furkan Yiğit kaydetti.