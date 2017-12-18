Yeni Malatya eski G.Saray!
Pereira ve Boutaib'in golleriyle ilk devreyi 2-0 önde kapatan ev sahibi, ikinci yarı Ndiaye'nin golüne engel olamasa da maçı galibiyetle tamamlamayı başardı.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 5 maç sonra galibiyete ulaşırken Galatasaray, bir deplasman maçından daha mağlup ayrıldı ve dış sahadaki hasreti 4'e çıktı.
Galatasaray'a Evkur Yeni Malatyaspor şoku... Renktaşına 2-1 yenilen Cimbom, liderliği Medipol Başakşehir'e bıraktı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelenin 38. dakikasında Pereira, 43. dakikasında da Boutaib ile goller bulan ev sahibi ekip, devre arasına 2-0 önde gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili olan Galatasaray, 74. dakikada Ndiaye'nin golüyle farkı 1'e indirse de kalan bölümde beraberlik golünü bulamadı. Skoru koruyan Malatyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 4 deplasman maçından puan çıkartamayan Galatasaray 32 puanda kaldı ve Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sıraya inerek, liderlik koltuğunu rakibine devretti. Malatyaspor ise puanını 19'a çıkartarak, 10. sıraya yükseldi.
Savaş ÇORLU
SONUNDA SEVİNDİ
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde son olarak 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Malatya temsilcisi, 5 maç sonra kazandı. Sarı-siyahlı ekip, söz konusu 5 maçta 2 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada da mağlup oldu. Bu sonuçla 3 basamak birden atlayıp 10. sıraya yerleşti.
EROL BULUT: MÜKEMMEL OYNADIK
Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut, Galatasaray karşısında zoru başardıklarını söyledi. Lidere karşı oynadıklarını belirten Bulut, "Haftalardır iyi oynayan Malatyaspor var. Ancak istediğimiz golleri bulamıyorduk. İlk yarı mükemmele yakın bir futbol oynadık. İkinci yarıda Galatasaray baskılıydı. Bazı futbolcularımız disiplinden koptuk. Yine de 2-1 galip gelmeyi başardık. Mutluyuz" dedi.
MOR MENEKŞE
Süper Lig'de Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısının 2-0 Malatyaspor üstünlüğü ile sona ermesinin ardından statta "Bir mahsun mor menekşe ağlıyor mu ne?" şarkısı çalındı. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
DEVLERE KAFA TUTUYOR
Bu sezon Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen Yeni Malatyaspor, Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray'dan 7 puan kapmayı başardı.
U21'DE DE KAZANDI
U21 Ligi maçında da Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı: 2-0. İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 1 ve 70. dakikalarda Furkan Yiğit kaydetti.
Galatasaray'a Evkur Yeni Malatyaspor şoku... Renktaşına 2-1 yenilen Cimbom, liderliği Medipol Başakşehir'e bıraktı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelenin 38. dakikasında Pereira, 43. dakikasında da Boutaib ile goller bulan ev sahibi ekip, devre arasına 2-0 önde gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili olan Galatasaray, 74. dakikada Ndiaye'nin golüyle farkı 1'e indirse de kalan bölümde beraberlik golünü bulamadı. Skoru koruyan Malatyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 4 deplasman maçından puan çıkartamayan Galatasaray 32 puanda kaldı ve Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sıraya inerek, liderlik koltuğunu rakibine devretti. Malatyaspor ise puanını 19'a çıkartarak, 10. sıraya yükseldi.
Savaş ÇORLU
SONUNDA SEVİNDİ
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde son olarak 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Malatya temsilcisi, 5 maç sonra kazandı. Sarı-siyahlı ekip, söz konusu 5 maçta 2 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada da mağlup oldu. Bu sonuçla 3 basamak birden atlayıp 10. sıraya yerleşti.
EROL BULUT: MÜKEMMEL OYNADIK
Yeni Malatyaspor'un hocası Erol Bulut, Galatasaray karşısında zoru başardıklarını söyledi. Lidere karşı oynadıklarını belirten Bulut, "Haftalardır iyi oynayan Malatyaspor var. Ancak istediğimiz golleri bulamıyorduk. İlk yarı mükemmele yakın bir futbol oynadık. İkinci yarıda Galatasaray baskılıydı. Bazı futbolcularımız disiplinden koptuk. Yine de 2-1 galip gelmeyi başardık. Mutluyuz" dedi.
MOR MENEKŞE
Süper Lig'de Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısının 2-0 Malatyaspor üstünlüğü ile sona ermesinin ardından statta "Bir mahsun mor menekşe ağlıyor mu ne?" şarkısı çalındı. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
DEVLERE KAFA TUTUYOR
Bu sezon Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen Yeni Malatyaspor, Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray'dan 7 puan kapmayı başardı.
U21'DE DE KAZANDI
U21 Ligi maçında da Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı: 2-0. İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 1 ve 70. dakikalarda Furkan Yiğit kaydetti.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Yeni Malatya eski G.Saray! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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