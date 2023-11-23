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KÖFTELİ AVCI KEBABI TARİFİ - Köfteli Avcı Kebabı nasıl yapılır? Köfteli Avcı Kebabı malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Minik top top köfteleri ve kızartılmış sebzelerle birleşip fırına sürülen Köfteli Avcı Kebabı, büyük küçük herkesin bayılarak yediği lezzetler arasında olmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Köfteli Avcı Kebabı nasıl yapılır? Köfteli Avcı Kebabı malzemeleri nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte Köfteli Avcı Kebabı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 13:52 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 13:54
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KÖFTELİ AVCI KEBABI TARİFİ - Köfteli Avcı Kebabı nasıl yapılır? Köfteli Avcı Kebabı malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

KÖFTELİ AVCI KEBABI TARİFİ - Hem köfte hem sebze yemek isteyenlerin bayılacağı Köfteli Avcı Kebabı, sofralarda yerini alıyor. Türk mutfağının çok sevilen yemeklerinden olan Köfteli Avcı Kebabı'nı yapmak isteyenler için Köfteli Avcı Kebabı tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını sizler için derledik..

Köfteli Avcı Kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler:

Köftesi için ;

  • Yarım kg kıyma kuzu dana karışık
  • 1 su bardağından iki parmak eksik galeta unu
  • 1 orta boy soğan rendesi
  • 1 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı köfte baharatı
  • Tuz
  • karabiber

Diğer malzemeler;

  • 3 adet orta boy patates
  • 3 adet havuç
  • 5-6 adet sivri biber
  • 6 adet kültür mantarı
  • 2 orta boy domates
  • 1 adet soğan veya 10 tane arpacık soğan
  • 1 çay bardağı bezelye konservesi

Sosu İçin;

  • 1 kaşık domates salçası
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • Tuz
  • 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Kızartmak için;

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

  • Öncelikle köftesini yapalım. Soğanı rendeleyip yumurtayı bütün olarak kırıp tüm malzemeyi karıştıralım. Soğanın suyunu süzmeyin galeta unu çekecek.
  • Soğanınız susuz ise galeta ününü biraz su ile ıslatın. İyice yoğurup top köfteler yapın.
  • Havucun, patatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayın.
  • Domatesin kabuğunu soyup dilimleyin.
  • Biberleri üçe dörde bölün.
  • Mantarları yıkayıp dört beş dilime kesin.
  • Şimdi ayrı ayrı ama aynı yağda sırası ile kızartalım. Önce patatesleri sonra havucu, biberi, mantarı atıp hafif kızartın.
  • Sonra köfteleri kızartıp peşinden julyen doğranmış soğanı ya da arpacık soğanları ve domatesleri de soteleyin. Domatesler biraz yumuşayınca ocağı kapatın.
  • Kızarttığınız sebzeleri fırın kabına sırasıyla koyup üzerine bezelyeleri serpiştirin. Domatesleri de ilave edin.
  • Sosu için bir kaba sıcak su, salça, pul biber ve tuzu alıp, salçayı açana kadar karıştırıp yemeğin üzerine gezdirin.
  • Yemeğimizi 180 derece önceden ısınmış fırında yarım saat kadar pişirin.
  • Fırından çıkınca isteğe bağlı kekiğini serpiştirip sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN

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