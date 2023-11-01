KELEDOŞ TARİFİ - Evde Keledoş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf nokaları...

KELEDOŞ TARİFİ - Özellikle Van yöresinde sıkça yapılan mehşur lezzetlerinden olan Keledoş, tüm Türk mutfağında kendisine geniş yer bularak tadanları kendisine hayran bırakıyor. Yiyenlerin tadına doyamadığı Keledoş için arama motorlarında sorgulanan Keledoş malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Keledoş nasıl yapılır?

Malzemeleri:

400g ram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı buğday (önceden ıslatılmış)

1 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

2 su bardağı süzme yoğurt

1 demet pazı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

Buğday ve nohutu geceden ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve ayrı ayrı haşlayın.

Yeşil mercimeği de haşlayın.

Haşlanan bakliyatların sularını süzün ve kenara alın.

Kuşbaşı eti düdüklü de haşlayın. Soğanı yemeklik doğrayın ve kavurun.

Haşlanan eti ilave edin.

Bakliyatları ilave edin.

Pazıyı da doğrayın ve tencereye ekleyip bütün malzemeleri karıştırın. Tuz, karabiber ve et suyunu ekleyin.

Et suyunuz az gelirse normal su ilavesi yapın.Malzemelerin üzerini geçecek kadar olması yeterli. Tencerenin kapağını kapatıp 20 dakika daha pişirin.

Yoğurdu ayrı bir kap içerisinde çırpın.Pişen yemekten bir iki kepçe alın ve hızlıca yoğurdun içine ekleyip karıştırın.

Karışımı yine hızlıca tencerenin içine ekleyip karıştırın.

Son olarak yağı kızdırın.

Keledoşu bir tabağa alıp üzerine yağı gezdirin ve servis edin

AFİYET OLSUN