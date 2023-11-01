Haberler Yemek Tarifleri KELEDOŞ TARİFİ - Evde Keledoş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf nokaları...

KELEDOŞ TARİFİ - Evde Keledoş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf nokaları...

Doğu Anadolu yöresinde ait, çerisindeki farklı bakliyatlarla yapılan Keledoş yedikçe yeme isteği uyandırıyor. Büyük küçük herkesin damak tadına uyan Keledoş vatandaşlar tarafından son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Evinde, kendi mutfağında yapmak isteyenler arama motorlarında 'Keledoş nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte kadayıf dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 12:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KELEDOŞ TARİFİ - Evde Keledoş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf nokaları...

KELEDOŞ TARİFİ - Özellikle Van yöresinde sıkça yapılan mehşur lezzetlerinden olan Keledoş, tüm Türk mutfağında kendisine geniş yer bularak tadanları kendisine hayran bırakıyor. Yiyenlerin tadına doyamadığı Keledoş için arama motorlarında sorgulanan Keledoş malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Keledoş nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 400g ram kuşbaşı dana eti
  • 1 adet soğan
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı buğday (önceden ıslatılmış)
  • 1 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 demet pazı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

  • Buğday ve nohutu geceden ıslatın. Ertesi gün sularını süzün ve ayrı ayrı haşlayın.
  • Yeşil mercimeği de haşlayın.
  • Haşlanan bakliyatların sularını süzün ve kenara alın.
  • Kuşbaşı eti düdüklü de haşlayın. Soğanı yemeklik doğrayın ve kavurun.
  • Haşlanan eti ilave edin.
  • Bakliyatları ilave edin.
  • Pazıyı da doğrayın ve tencereye ekleyip bütün malzemeleri karıştırın. Tuz, karabiber ve et suyunu ekleyin.
  • Et suyunuz az gelirse normal su ilavesi yapın.Malzemelerin üzerini geçecek kadar olması yeterli. Tencerenin kapağını kapatıp 20 dakika daha pişirin.
  • Yoğurdu ayrı bir kap içerisinde çırpın.Pişen yemekten bir iki kepçe alın ve hızlıca yoğurdun içine ekleyip karıştırın.
  • Karışımı yine hızlıca tencerenin içine ekleyip karıştırın.
  • Son olarak yağı kızdırın.
  • Keledoşu bir tabağa alıp üzerine yağı gezdirin ve servis edin

AFİYET OLSUN

DİĞER
SON DAKİKA: Engin Polat'ın o hareketine polisten uyarı! Gözaltına alınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail dördüncü cepheye yayılıyor: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan sınırının ardından yeni hedef belli
"Ligin en iyi golcüsü kim?" sorusuna böyle yanıt verdi!
Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadayıf Dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Evde Abdigör Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
Beylikdüzü'nde elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başakşehir'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bakırköy'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? 11:28
Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu! Galatasaray'da Wilfried Zaha sorunu! 11:27
Asya'nın en iyisi Kim Min-Jae! Asya'nın en iyisi Kim Min-Jae! 11:25
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Fred, Becao ve Samet... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Fred, Becao ve Samet... 11:07
G.Saray'ı pişman eden gerçek! Sanchez ve Nelsson... G.Saray'ı pişman eden gerçek! Sanchez ve Nelsson... 11:06
Yiğidolar Artvin Hopaspor sınavında! Yiğidolar Artvin Hopaspor sınavında! 11:04
Daha Eski
Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe açıklaması! Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe açıklaması! 11:03
Kayserispor - Iğdır FK maçı ne zaman? Kayserispor - Iğdır FK maçı ne zaman? 10:57
Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman? Konyaspor - Erbaaspor maçı ne zaman? 10:54
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Efeler 09 Spor maçı ne zaman? 10:50
Sivasspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? 10:47
Buruk'tan sürpriz Muslera hamlesi! Buruk'tan sürpriz Muslera hamlesi! 10:46