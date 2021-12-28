Lahmacun kaç kalori? Ev lahmacunu nasıl yapılır? Pratik ve kolay lahmacun tarifi...

Türk yemeklerinin olmazsa olmazları arasında yer alan lahmacun evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Peki evde kolay lahmacun nasıl yapılır? 1 tane lahmacun kaç kalori? Pratik lahmacun tarifi nedir?

LAHMACUN TARİFİ👈🏼



Unu bir kabın içine eliyoruz. Maya ve tuzu ekleyip harmanlıyoruz. Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz.

Hepsini harmanlıyoruz. Tezgahı ve elimizi unlayıp elastik ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz (10-15 dk.)

Kabımızın içini yağlayıp hamurumuzu kaba aktarıp üstünü kapatıp iki katı olana kadar dinlendiriyoruz (30-45 dk.) Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölüyoruz. (Benim yaptığım hamurdan yaklaşık 75 gramlık 6 parça çıktı)

Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açıyoruz (Yırtılmayacak şekilde, ne kadar ince açarsanız o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Çünkü pişerken hafif kabarıyorlar)

Açtığımız hamurun içine, harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. (Kıymayı yayarken hamurda hafif boş alanlar kalabilir, kıymayı çok sıkıştırmayın)

Fırının ızgara bölümünü açıyoruz maksimum sıcaklıkta. Teflon tavayı ısıtıyoruz. Lahmacunu içine koyup altı hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra ızgara bölümüne koyuyoruz. (Kapak hafif açık kalacak)

Kenarları hafif kızarınca hemen çıkartıp ikiye katlayıp üstüne havlu örtüyoruz. Not: Lahmacunları ızgarada pişirirken devamlı kontrol ediniz ki yanmasınlar. Afiyet olsun.

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MALZEMELER

Hamuru için;

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

3,5 su bardağı un

Üzeri için;

250 gram orta yağlı kıyma

1 tane ince kıyılmış soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım demet ince ince kıyılmış maydanoz

1 tane domates

Çay kaşığı ile karabiber, kırmızı pul biber, kimyon

İki tane yeşilbiber

Yarım çay bardağı su

Süslemek için;

Limon dilimleri

Piyaz şeklinde doğranmış soğan

Maydanoz