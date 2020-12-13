Sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin yayınlanan son bölümü, Konya'da çekildi. Konya'ya giden yarışmacılar, şehrin öne çıkan lezzetlerinden oluşan bir menü hazırladı. Menüde küçük büyük herkesin beğenerek tükettiği ve özellikle kış günlerinde içeriğindeki farklı vitaminler nedeniyle şifa deposu olan bamya çorbası da vardı. Peki, Konya usulü bamya çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte lezzetli ve kolay Konya usulü bamya çorbası tarifi...

BAMYAYI HAŞLAMAK İÇİN:

-100 gr kuru bamya

-Üzerini geçecek kadar sıcak su

-1 çay kaşığı limon tuzu



KONYA USULÜ BAMYA ÇORBASI MALZEMELERİ

-300 gr kuzu kuş başı

-2 adet büyük boy soğan

-2 yemek kaşığı domates salçası

-1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

-1 tatlı kaşığı tuz

-3 yemek kaşığı tereyağı

-Üzerini geçecek kadar sıcak su

KONYA USULÜ BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Öncelikle, elimizle bamyaların üstündeki küçük tüyleri döküyoruz. Temizlediğimiz bamyaları, sıcak suyun içine bir çay kaşığı limon tuzu da atıp 10 dakika haşlıyoruz. Yumuşayan bamyaların suyunu süzüp, soğuk sudan geçiriyoruz. Daha sonra bamyaların iplerini çıkartıyoruz. Ardından et, suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Üzerine tereyağı ve ince doğranmış soğanları ekleyip biraz daha kavuruyoruz. Daha sonra aynı işlemi salçamızı ekleyip yapıyoruz. Bu karışıma sıcak suyu ilave edip, bamyaları da ekledikten sonra tuz ilave edip yaklaşık 30 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Çorbamız pişince içine limon tuzu ekleyip, yaklaşık 10 dakika daha kaynatıyoruz. Bamya çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.