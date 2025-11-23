Gördünüz mü İcardi’yi!

Galatasaray, çok iyi başladığı maçta bir türlü golü bulamayınca, gereksiz bir telaşın içine girdi. Zaten Osimhen'in yokluğu nedeniyle adeta karaları bağlayan görüntüde bir sarı-kırmızılı ortam oluşmuştu maçtan önce.

Oysa Rakip Gençlerbirliği idi. Ligin en zayıf halkalarından birine karşı bu telaş, bu sakar futbol da neyin nesiydi ilk yarıda.

Bir de bunların üzerine ilk yarıda Lemina ve Singo'nun sakatlanıp çıkması, RAMS Park tribünlerinin adeta yüreğini ağzına getirdi.

İlk 45'te Barış Alper ve İcardi ile iki kez direğe takılan Galatasaray'da Sane ve Sara karşı karşıya pozisyonlarda cılız şutlar atınca tribünler adeta saç baş yolmaya başladı.

Bu kadar tahrip gücü yüksek Galatasaray kadrosu, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı geride kapattı. Yenilen golde başta Sanchez olmak üzere bütün savunmanın kusuru var.

Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi koruyan Günay, rakibin ayağında verdiği pasla yürekleri ağza getirdi.

Ama o Günay, ilk yarıda süper bir kurtarış yapmasını da bildi.

Galatasaray, yavaş oynadı, hep üçüncü bölgede göründü ama sahada bir lider oyuncu olmayınca panik butonuna basılmış bir şekilde koca bir 45 dakika oynadı.



Orta saha üretken olmayınca, Okan hoca ikinci yarıya İlkay hamlesini yaparak başladı.

Yusuf Demir kenara geldi.

Lemina'nın yerine giren Yusuf zaten hiçbir varlık gösterememişti.

İlkay'ın sahadaki varlığı ile ikinci yarıda kükreyen bir Aslan izlemeye başladık.

Galatasaray fabrika ayarlarına geri dönünce üst üste goller geldi. Önce Kazımcan'ın pasını İcardi gole çevirdi.

Ardından Sane'nin pasında adeta şimşek gibi rakip ceza sahasına giren İcardi vurdu, kaleciden dönen topu Barış Alper ağlara gönderdi.

RAMS Park tribünleri, Binbir Gece Masalları'nı yaşadı.

Galatasaray yüksek tempo ile oynayınca, G.Birliği'ni sahadan sildi.

Barış Alper dünkü maçta tam bir patlama yaptı.

İcardi için 'Kilolu, gitsin işe yaramaz artık' diyenlere 'Arkadaşlar eleştirdiğiniz oyuncu İcardi! Erken konuşmayın!' dedim hep.

Bu yorumları yapanlar, dün gördüler mi İcardi'yi!



Gençlerbirliği, sahada 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç kopmadı ve ikinci golü buldu.

İkinci golde Günay'ın çıkıp topu alması gerekirdi. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde iyi bir moral oldu.

İlk yarıdaki oyun, düşündürücü!

Ama ikinci yarıdaki futbol, daha iyiydi. Maçın son bölümünde Ahmet Kutucu'nun kaçırdığı bir gol var ki...

Kaçırmak daha zordu. Ahmet bunu başardı!

Cuma gecesi A Spor'daki yayınımda 'Barış Alper için patlama maçı olur.

İcardi de ikinci yarıda girer golünü atar' demiştim.

Maçı kafamda oynadığım için bu net detayları vermiştim.

Şimdi Galatasaray'dan salı günü bir Avrupa zaferi daha bekliyoruz.