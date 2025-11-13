Teşekkürler büyük futbol ailesi

Türk Sporunun kalbi, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde attı. Fotomaç Gazetesi olarak bu yıl altıncısını düzenlediğimiz 'Süper Lig'in En İyileri Ödülleri' spor zirvesine büyük renk ve kalite kattı. Ödüller, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Şampiyon Galatasaray, tam 9 Oscar ile törene damgasını vurdu! Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılan Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a, Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a, zirvemize katılan kulüp başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, futbolcu kardeşlerimize, panelistlerimize, sponsor ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Fotomaç Gazetesi, Sabah Gazetesi ve A Spor'un öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Spor Zirvesi'nde özel panellerimizle yine spor gündemini belirledik. Bu yıl 6.'sını düzenlediğimiz 'Fotomaç Gazetesi Süper Lig'in En İyileri' ödül töreni, yine büyük ses getirdi. Görkemli Spor Zirvesi'nde 'Büyük Spor Ailesi'ni bir araya getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadık.

Böylesine dev organizasyonları yapmak büyük çalışma ve cesaret isteyen bir iştir. Bu büyük zirveyi gerçekleştirmemizde bizlere yol gösteren, projelerimizi gerçekleştirmemiz için sınırsız imkanlar sunan, teşvik eden, her zaman dağ gibi arkamızda duran Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Sayın Dr. Serhat Albayrak'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım! Durmak yok, yola devam! İnşallah yeni organizasyonlarla Büyük Spor Ailesi ile birlikte olmayı hedefliyoruz! Her ödül törenimizde yönetim kurulu ile birlikte yanımızda olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'a, Fenerbahçe yöneticileri Orhan Demirel ve Gürhan Taşkaya'ya, ödül alan sporculara katılımları için ayrıca teşekkür ediyorum. Turkuvaz Medya Grubu'nun üst düzey yöneticilerine, spor zirvesinde görevli tüm takım arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Spor zirvemizin ana sponsorluklarını üstlenen İddaa, Safiport, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Telekom, Trendyol ve Ziraat Bankası'na; destek sponsorlarımız Ekmas, Eminevim, Kiğılı ve Sarıyer Kola'ya teşekkür ederim. 2026 yılı yılında yapacağımız Spor Zirvesi'nde ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde tekrar görüşmek üzere sevgiler, saygılar; mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim...