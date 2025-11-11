Bunlar uyutmuş bizi!

Türk futbolunda hakemlerle başlayan 'temiz eller operasyonu'nun ikinci ayağı futbolcular üzerinden devam ediyor. Durum çok vahim! Türk futbolunun her yerini kanser sarmış. Dehşet miktarda paralar havada uçuşmuş! Kumarbazlık almış başını yürümüş! Türk futbolunun canına okumuşlar, canına! Vay canına! Süper Lig'den tam 27 futbolcu, toplamda 1024 futbolcu Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu göreve geldiğinde kullandığım ilk cümle 'İşte Türk futbolunu kurtaracak adam!' demiştim. İşte o dağ gibi adam, kimsenin cesaret edip, kaldıramadığı o halıya el attı. Halının altındaki pislikler bir bir ortaya çıktı! Türk futbolundaki bataklık, o kadar büyükmüş ki… Herkes sineklerle mücadele etti bu güne kadar!

Bir önceki yazımda 'Başkan Hacıosmanoğlu, sineklerle mücadele etmekle kalmaz!

Bataklıktaki yılanları ve timsahları da yok eder' yorumunu yapmıştım. Futbolda bahis ve şike depreminin ikinci ayağı, bizi dehşete düşürdü.

Kimbilir daha neler neler göreceğiz!

Herkes ektiğini biçer. Herkes mazisini sırtında taşır!

Hesap verme vakti beyler! Kimler bizi uyutmuş, kimler Türk futbolunun canına okumuş!

Şimdi tıpış tıpış hesabını ödeyecek!

Temiz futbol için el ele vermeliyiz!

Herkes kapısının önünü süpürerek işe başlamalı.

Gün, Başkan Hacıosmanoğlu'na destek verme zamanıdır!