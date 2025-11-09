Trabzonspor'a 2. yarıda ne oldu!

Trabzonspor, Alanyaspor maçının ikinci yarısında her hattı ile tel tel döküldü.

Papara Park'ta taraftar desteği ile oynuyorsun, öne de geçmişsin ilk yarıda.

Biraz cesur olsan, 2'yi hatta 3'ü bulacaksın daha ilk bölümde.

Ama bir oyun coşkusu, bir kazanma isteği yoktu Trabzonspor'un...

Ama Onuachu'nun golünden sonra 'maçı kazandık artık, bitse de tatile gitsek' havasında bir görünümü vardı Trabzonspor'un!

Fatih Tekke'nin oyun zora girdikten sonra hemen Muçi'ye sarılmasına hiç şaşırmıyoruz artık!

Ama o Muçi'nin her maçta kendisine çok güvenen hocasını hayal kırıklığına uğratmasına ne demeli!



İkinci yarıda Alanyaspor çok etkiliydi.

Özellikle de 50. dakikadan sonra maçın tek hakimi Alanyaspor'du!

Bordo-mavililer, Pereira'nın takımına o kadar çok pozisyon verdi ki...

Enes ile Onana arasında geçmeye başlayan maçta Alanyaspor'un golü adeta bağıra bağıra 'geliyorum' diyordu.

Trabzonspor önce orta sahayı kaybetti. Zaten Batagov ve Savic'in yokluğunda defans hattı evlere şenlikti.

Baniya, Hagi'nin jeneriklik golünde topa sırtını dönüyor. Bir stoper, rakip şut çekerken arkasını dönüyorsa eyvah eyvah!



Maalesef Savic ve Batagov'un alternatifi yok.

Yerine oynayan Baniya, Süper Lig seviyesinde değil. Okay da ruhen sahada değil.

Maç içinde Trabzonspor'a bir katkısı olmadı Okay'ın.

Haftada tek maç yapan Trabzonspor'un ikinci yarıda bu kadar oyundan düşmesi, öne geçtiği maçta evinde 2 puan kaybetmesi düşündürücü.

Bu kötü oyunla kazanılan 1 puana şükretmeli Trabzonspor!

Çünkü gerçekten bu sezonun en kötü ikinci yarısını oynadı bordo-mavililer!

Fatih hocaya soruyorum:

'Bu takıma ikinci yarıda ne oldu?' Milli maç arasına oynadığı futbolla kafalarda soru işaretleri bırakarak giriyor Trabzonspor... Alanyaspor'u ise tebrik ediyorum.

Gerçekten ikinci yarıda çok savaştılar. Galibiyeti bile kaçırdılar.

Hagi'nin oğlu İanis Hagi, Hagivari bir gol attı. Bu sezonun en güzel gollerinden birini izledik!

Ne de olsa babasının oğlu!