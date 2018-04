F.Bahçe-Beşiktaş maçı ve 2024 adaylığımız

Türkiye 2024 Futbol Şampiyonası'na aday, sloganımız:

"Birlikte paylaşalım." Neyi birlikte paylaşacağız? Sporda şiddet olayını mı? Ortalık toz duman. Kim haklı kim haksız belli değil. Gerçek olan şu ki tribünlerden gelen bir madde bir hocayı yere düşürdü ve maç tatil edildi.

UEFA bunları bir kenara yazmıyor mu? Şampiyonayı almak için heyetin karşısına çıktığımızda bize bu yaşananları sormayacaklar mı? Nasıl bir cevap vereceğiz? Bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden gelen karşılıklı atışmalar ile onlara eşlik eden medya kakafonisini orada sergileme şansımız yok.

Rakibimiz Almanya'nın da en büyük dayanaklarından birisi olacaktır Türkiye'deki sporda şiddet olayı.

Emin olabilirsiniz ki bize oradan saldıracaklar ve savunulabilecek de hiçbir argümanımız olmayacak. Çünkü bu konuda geçmişimiz hiç de temiz değil. Kendi dünyamızda yaşadığımız sporda şiddet olaylarının yanında dışarıya karşı da mahcubiyetlerimiz var.

Hatırlayalım Leeds taraftarlarından birisi ülkemizde öldürüldü.

Yine aynı şekilde bir Kızılyıldız taraftarının cenazesini İstanbul'dan gönderdik.

Şu an için kimsenin görmediği veya görmek istemediği bir gerçek ama Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaşanan olaylar 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığımıza vurulan en büyük darbedir.



KAN GÖRMEK İSTİYORUZ!..

Fenerbahçeliler, "Maç bizim lehimize tescil edilmelidir çünkü Beşiktaş sahadan kaçtı" dedi. Beşiktaşlılar, "Hocamız hastanelik oldu.

Hükmen galip ilan edilmemiz gerekir"dedi. Bir kısım spor yazarı ve de otoritesi Fenerbahçe'nin tezlerini savundu.

Bir kısmı da Beşiktaş'ın sonuna kadar haklı olduğunu yazdı ve söyledi. Hatta bazıları da her iki takımın da elenmiş sayılıp kupanın Akhisar'a teslim edilmesi gerektiğini bile iddia etti.

Olay, Türk sporu adına ne kadar çirkin ise de tartışmalar, atışmalar futbolun güzel yanları. Spor kamuoyu yaklaşık 10 gündür bu konuyu tartışıyor ve herkesin de az çok bir fikri var. Ne güzel...

Sonuçta Futbol Federasyonu, "Maç kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edecek" dedi. Bu karar da günlerce tartışılacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş cephelerinden farklı açıklamalar gelecek.

Spor yazarları değişik fikirler öne sürecekler. Sıkışık gündemde biraz nefes alacağız...

Yaşanan bu süreçte her türlü fikir beyanına, açıklamalara, itirazlara, iddialara evet.

Çünkü futbol böyle güzel.

Ancak "Şenol Güneş'in kafasından kan akmadı" beyanatının mantığını çözebilen varsa beri gelsin. Vahşetin çağrısı gibi. Kan görmek istiyoruz der gibi. O atılan cisim Şenol hocanın şah damarını parçalayıp oluk oluk kanını akıtsaydı şu anda neyi tartışırdık?



İLHAN CAVCAV'IN MİRASINI YEDİLER

Süper Lig'in sarsılmaz çınarı Gençlerbirliği'nin düştüğü veya düşürüldüğü duruma bir bakın, ligin bitimine dört hafta kala sondan ikinci sırada. Bu takım en son hangi sezonda bu durumlara düştü acaba hatırlayan var mı?..

Bu saatten sonra Gençlerbirliği son bir çırpınışla ligde kalabilir ancak puan durumundaki yerine bakıp da İlhan Cavcav'ı rahmetle anmamak mümkün mü?

Spor adamı kime denir, spor adamı ne iş yapar? Gençlerbirliği'nin durumuna bakıp İlhan Cavcav'ı hatırlayarak çok rahatlıkla anlayabiliriz.

Mütevazı bütçeli bir Anadolu takımını taraftarına hiçbir zaman düşme korkusu yaşatmadan ayakta tutabilen, Türk ve dünya futboluna birçok yıldız kazandıran, diğer takımlar borç batağında yüzerken kasası para dolu olan bir kulüp olarak hatırlarız Gençlerbirliği'ni.

Amacımız kimseyi suçlamak değil ama nasıl mirasyedi bir yönetim varsa bu devasa birikimi sadece iki sene içinde yiyip bitirdi.

Sadece sporu bilmek yetmiyor yönetmeyi de iyi bilmek gerek İlhan ağabey gibi. Dileğimiz sadece futbolda değil Türk sporunun bütün dallarında kulüp yöneticisi, federasyon yöneticisi ve bürokrat olarak İlhan Cavcav gibi spor adamlarının çoğalmasıdır.

Rahmetle anıyoruz...