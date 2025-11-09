Sergen’in ihaneti

Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca deneyip farklı bir sonuç almayı beklemektir" der Albert Einstein… Abraham'dan ne köy olur ne de kasaba… Bilal Toure yarım yamalak bir kanat ve oyun aklı sıfır… Rashica ise bal yapmayan arı… Jota Silva yukarıda saydığım tüm isimleri susuz götürür, susuz getirir… Rafa Silva ise gelmiş geçmiş en özel 10 Beşiktaşlı arasına girecek klasta bir oyuncu… Hal böyleyken Sergen Yalçın'ın ikisini de yok sayması bana göre futbol aptallığının ötesinde ihanettir… Futbola ihanettir, kendine ihanettir… Her yazımda Jota Silva'yı onlarca kez vurguladım ama Sergen Yalçın sırf kendisi istemediği halde alındığı için bu oyuncuya takmıştı ve oynatmıyordu. Öyle ki, Jota toplam bir maçlık süre almadan iki gol attı, en az iki de net pozisyonu var…

Yazıklar olsun… Futbolun gerçeklerine sırt çevirip egolarının peşine düşen tüm teknik adamlara bir değil bin kez yazıklar olsun. Antalya karşısında ligin en rahat ilk yarısını oynadığı Kartal ve iki gol attı. İkinci başlarında Rıdvan'ın takım arkadaşlarına uzak, rakibe yakın pasını kapan Boli golü atınca işin şekli değişti. Antalya sahanın her yerinde baskı uygulayıp beraberlik golünü ararken Beşiktaş top çıkarmakta zorlandı. O sıralarda adeta Düden Şelalesi yakınlarında piknik yapmakta olan Abraham nedeniyle takım bir kişi eksik gibiydi. Görüntü öyleydi ki, Beşiktaş yine kazanamayacaktı… Baktı pabuç pahalı Sergen Yalçın, hiç istemeden de olsa Jota Silva'yı kurtarıcı olarak sahaya sürdü. Silva'da kendisini hiç istemeyen hocasını kurtardı… Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ın Rafa ve Jota'ya yaptıklarını hiç unutmayacaklar bundan eminim.