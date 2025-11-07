HAMur yoğurduk!

Samsunspor, bir teknik direktör takımı. Bakmayın dünya çapında bir namı olmamasına, Thomas Reis futbolun tüm inceliklerini kapmış, çok çalışma, yeteri kadar tekrarla her futbolcu topluluğunun yenilmez armada olabileceğini kanıtlıyor. Tıpkı Avrupa arenasındaki Samsunspor gibi.

Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Emre, Holse, Celil, Musaba, Mouandilmadji... Kadro bu... Alın bu kadroyu Sergen Yalçın'a, Okan Buruk'a ya da Tedesco'ya verin muhtemelen ligde birkaç galibiyet alsalar da Avrupa'ya gitmeleri mümkün olmaz, hasbelkader giderlerse de gittiklerine pişman olurlar.

Thomas Reis yönetiminde Zeki Yavru ikinci baharını yaşıyor hem de bir yıldız olarak... Adrese teslim ortalar yapıyor ki anlatılmaz yaşanır... Celil'in attığı golde 40 metreye milimetrik pas gönderdi... Belli ki çalışılmış hareketler bunlar.



Celil, ele avuca sığmaz bir futbolcu olmuş, Holse başka bir alem... Durmuyor adam.. Musaba ve Mouandilmadji stoperlere nefes aldırmıyorlar. Bildiğin eziyorlar rakiplerini.

Dar alan, geniş arazi fark etmeksizin pas alışverişlerine bakıyorsunuz; her futbolcu antrenmanlarda muhtemelen yüzlerce kez yaptığı tekrarların verdiği ezberle gideceği yere anında gidiyor, oynayan da tam doğru zamanda uzun, tam doğru zamanda kısa oynuyor.

Samsunspor'da her futbolcu rakibe yapılan baskıda nereye, ne zaman koşacağını çok iyi biliyor.

Alan daraltıyorlar, kademeli baskı uyguluyorlar.

Malta temsilcisi Hamrun'u hamur gibi yoğurdular vesselam. Nefis goller attılar, daha fazlasını da kaçırdılar.

Çok iyi oynayarak net bir galibiyet daha alan Samsunspor, Konferans dinlemeye değil futbol konferansı vermeye geldiğini her haliyle belli ediyor. Helal olsun.