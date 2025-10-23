Boşuna korkmuş!

Sergen Yalçın'ın çok korktuğu ve uğruna Gençlerbirliği maçını feda ettiği Konya deplasmanı Beşiktaş açısından pek zor olmadı. İlk yarıda ev sahibi takım kontrolsüz bir baskı kurup üst üste kornerler kullandı ama bir türlü istediği golü bulamadı. Rakibin baskısına Devrim, Orkun, N'didi, Emirhan gibi oyuncuların sağlam duruşuyla direnen Beşiktaş kazandığı ilk kornerde N'didi'nin kafasını kullanmasıyla golünü attı. Golden sonra ilk yarının kalanında Kartal oyunun hakimiydi. Genç Devrim ilk yarıda sahanın iyileri arasındaydı ve Rafa Silva da her zamanki gibi her topla buluşmasında umut verici işler yapıyordu. Sergen Yalçın ikinci yarıda, ikisini de çıkardı! Güler misin, ağlar mısın!? H H H

Beşiktaş tekrar bocalamaya başlarken Konyaspor yine plansız, organize olmayan bir baskı kurmaya çalıştı. Panik atak gibi davranan rakip karşısında sakin kalan Beşiktaş ilk kontratakta Abraham'la golü buldu. Genç kaleci Deniz elle mi, ayakla mı müdahale etmeliyim kararsızlığı yaşayınca araya giren Abraham topu boş kaleye gönderdi. Ardında yine Konyaspor'un şuursuz baskısı ve kontratakla farkı arttırmaya çalışan bir Beşiktaş izledik. Dünkü maç Beşiktaş'ın tartışılmaz gerçeklerini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu... Artık şunu iyice anlamış olmalı herkes; Taylan varken Svensson'u, Rıdvan varken Jurasek'i oynatmak akıl tutulmasıdır... Aynı şekilde Jota Silva gibi bir oyuncu varken (dün de hiçbir şey yapmayan) Rashica'dan bir şeyler beklemek ve onu sahaya sürmek akıl işi değildir. Sergen Yalçın umarım bundan sonra gerçeklere kafa tutmaz. Tutarsa kendi kafasını, gözünü yaralayacağını bilmesinde fayda var...Beşiktaş, Konya'dan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, suskun golcüsü Tammy Abraham sahne aldı. Sezon genelinde 8 gol ve 3 asistle takımın en skorer ismi konumundaki yıldız golcü, ligde ise yalnızca 3 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. 1. hafta erteleme maçında Eyüp karşısında ağları sarsan Abraham, sonraki üç maçta sessiz kaldı. Kayseri'de gol hasretini bitiren İngiliz yıldız, Kocaeli karşısında yine etkisizdi. Milli ara öncesi sakatlığına rağmen G.Saray derbisinde golünü atan Abraham, G.Birliği maçında ise etkili olamadı.