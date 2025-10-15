CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Turgay Demir KenAy Yıldız!
Turgay Demir

Turgay Demir

15 Ekim 2025 | Çarşamba

KenAy Yıldız!

Her zaman dile getirdiğimiz gibi Kocaeli gerçek bir futbol şehri... Dün bu bir kez daha kanıtlandı. Tıklım tıklım dolu tribünler muhteşemdi... Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve konuk mevkidaşı Mikheil Kavelashvili'nin şereflendirdiği maçta Bizim Çocuklar, komşuyu sahadan sildiler... Gürcistan sert oynayan, mücadeleci bir takım. Montella buna göre bir on bir yapıp Orkun'un yerine İsmail'i, Ferdi'nin yerine de Eren'i, Zeki'nin yerine de Mert'i tercih ederken aslında pas trafiğimizi riske atmıştı. Neyse ki her maç başka şekilde parlayan YILDIZımız Kenan, Abdülkerim'in uzun pasını aşırtma bir vuruşla ağlara gönderip açılışı yaptı ve rakibin direncini kırdı.
Ardından bir Kocaeli çocuğu olan Merih öyle bir kafa vurdu ki kaleciyle birlikte iki Gürcü savunmacının da gayretleri boşa çıktı... Yüreğini çimlere seren futbolcularımızdan Merih daha sonra bir gol daha atıp geceye damga vurmayı başardı... Skor olarak rahatlayınca maçın başında sıkıntılı olan pas trafiğimiz düzeldi. Hakan Çalhanoğlu hücum ve savunmadaki tüm etkinliklere katıldı, Kerem bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle koştu. Arda Güler, yediği tekmelerden, yapılan faullerden fırsat buldukça klasını gösterdi... Fark dörde çıkınca takım olarak işi rölantiye aldık. Bu dakikalarda en az iki oyuncu değiştirmek gerekirken Montella buna gerek duymadı. Hal böyle olunca kaybedecek bir şeyi kalmayan Gürcistan son bir gayretle yüklendi ve şeref sayılarını da bu şekilde attılar. Ardından Montella yapması gerekeni yapıp Orkunve Barış'ı sahaya sürdü ve kalan bölümde risk almadan farklı kazanmayı bildik... Velhasılkelam; Gürcistan'a selam biz yola devam...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Mikheil Kavelashvili, Hakan Çalhanoğlu, Kocaeli, Arda Güler

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Catenaccio Kenan! Sergen korktu! Sergen seyrediyor!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor