Sergen korktu

Galatasaray hala zafer sarhoşu, yürüyecek hali yok!.. İlk golü sen buluyorsun ve rakip daha 34. dakikada 10 kişi kalıyor... Bu şartlarda farka gideceğine geri yaslanıyorsun… Olmaz!.. Böyle korkarak olmaz bu işler..." Eğer Sergen Yalçın dün yorumcu olarak Candaş Tolga'yla yayına çıksaydı muhtemelen yukarıdakine benzer bir yorum yapardı… Yorumcu olarak ne söylediyse dün tam tersini yaptı, korktu!... Yıllar sonra anlatırken, "7'de 7 yapan Galatasaray'ı biz durdurduk" der herkes de haklı olduğunu düşünür ama acı gerçek şu ki, Beşiktaş bir puan almadı iki puan kaybetti… Solda El Bilal Toure önünde yayla gibi boş alan varken gidemiyor çünkü muhtemelen hocası gitme demiş. Sağda Cerny gerilere kadar gelip adam kovalamaktan öndeki işini yapamaz halde… Abraham gol dışında yok... Kenarda geçen hafta gol atmış Jato Silva var ama Sergen Yalçın kurtarıcı olarak yıllardır hiçbir varlık gösteremeyen Rashica'yı oyuna alıyor.

Emirhan, Osimhen'e adım attırmadı. Tartıştıkları pozisyonda Osimhen kırmızı görse kimse itiraz edemezdi. Beşiktaş'a yakıştıramadım bu beraberliği… Hele hele rakip eksikken zamana oynamak hiç hoş değildi... Beşiktaş çıkar takır takır topunu oynar, oynamayanı da hocası kenara alır. Normali böyledir ama Beşiktaş'ta olan bu değil maalesef… Uzun lafın kestirmesi, cesur bir teknik adamla Beşiktaş bu maçı çok rahat kazanırdı. Rafa-Cerny boşluk bulduklarında neler yaptılar gördük, çok daha fazlasını yaparlardı eğer Sergen Yalçın izin-insiyatif verseydi!..