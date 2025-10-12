Catenaccio Kenan

Tarihimizde, Romanya'dan sonra en çok maç yaptığımız takım olan Bulgaristan'la bugüne kadar ya özel maçlar oynadık ya da Balkan Kupası'nda karşılaştık.

İlk kez Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geldiğimizde ise bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik!...

Grupta üç maçta üç yenilgi almasının ardından teknik direktör değişikliği yapan Bulgaristan karşısında ilk 45'te biraz tutuktuk. Rakibin kalabalık savunmasına karşı araya attığımız paslarla sonuç almaya çalışırken şutörlerimiz pek devreye girmedi. Dar alanda kısa paslaşmalar sonrası Hakan- Arda ortaklığında gelen şık golün iki dakika sonrasında savunmamızdaki talihsizliklerle tabela eşitlendi.



İkinci yarıda bambaşka bir Türkiye vardı... Kenan'a atılan uzun pası Popov kendi kalesine gönderince rakibin direnci kırıldı... Bulgaristan'ın uygulamaya çalıştığı catenaccio taktiği o taktiğin mucidi İtalya'yı her maçta ayağa kaldıran Kenan Yıldız'ın aynı köşeye gönderdiği iki muhteşem plasenin ardından yerle bir oldu. Fark açılınca Bulgar savunması dağılırken maçın kontrolü tamamen elimize geçti ve deyim yerindeyse güle-oynaya daha doğrusu antrenman rahatlığında oynamaya başladık... Zeki Çelik'le tabelayı beşleyip ardından İrfan Can'la yarım düzineyi bulunca ise 1931 ve 1974'te aldığımız 5-1'lik mağlubiyetlerin faturasını kestik.



Bu aynı zamanda komşuyu deplasmanda yendiğimiz ilk maç olarak tarihe geçti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız başta Ay-Yıldızlı futbolcularımızın hepsi özellikle ikinci yarıda klaslarını konuşturup tarih yazdılar...