Yolcudur Abbas!

En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim; Sergen Yalçın derhal istifa etmelidir. Serkan Reçber başta, her kimi getirdiyse giderken hepsini de yanında götürmelidir. Bence zaten kendisi de gitmek istiyor. Yoksa bu kadar kör olamaz. Şu maçları yorumcu olarak izleyip ekrana çıksa kenardaki teknik adamı yerden yere vururdu... Hem de ne vurmak… Misal, Taylan varken Swensson'u nasıl oynatırsın arkadaş falan derdi!..



Jurasek'i doğduğuna pişman eder ve "Bunu kim aldıysa onunla birlikte gitmesi gerek" diye atıp tutardı. Misal Ole Gunnar, Jota Silva gibi bir alternatifi varken, her maça bal yapmayan arı Bilal'le başlayıp ardından yıllardır tıkı olmayan Rashica'yı oyuna almış olsa Sergen Yalçın, "Bu arkadaş bizimle kafa mı buluyor!" diye sormadan edemezdi… Yukarıdaki sözleri ben Sergen hocaya söylemiyorum yanlış anlamayın, onun bakış açısıyla onu anlatıyorum hepsi bu…



Kasımpaşa ligin en zayıf ekiplerinden, üstelik en Hajradinovic gibi kaliteli bir oyuncusu da eksik. Sen böyle bir rakibe üstün gelemiyorsan ununu elemiş, eleğini asmışsın demektir. O zaman gitmeyi de bileceksin Sergen kardeşim. Bir takım maç kazanır, kaybeder bunların hepsi futbolda var ama sıradan bir hoca bile Jurasek, Svensson ve Rashica'nın Beşiktaş'ın topçusu olmadığını daha ilk gün anlar ve onları listesinden siler. Sergen Yalçın daha bunu anlayamadı ve Jota gibi oyunda olduğu her saniye bir şeyler yapan bir oyuncuya 11 yüzü göstermedi. Uzun sözün kısası, Sergen Yalçın için sezon bitti. Deyim yerindeyse yolcudur Abbas, bağlasan durmaz…