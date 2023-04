Öndekiler düşünsün!

Beşiktaş, dünyanın en özel kulüplerinden biridir... Kurucuları, Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'in ya da Medine Muhafızı Osman Paşa'nın torunları olan kaç kulübümüz var ki? İstanbul'da Rumlar, Fransızlar, istihbarat amaçlı spor kulüpleri kurarken, onlara karşılık vermeyi de vatan görevi sayan bir kulüp özel olmaz da ne olur?

YANGINA KOŞANLAR

Duyarlıdır Beşiktaşlı, acılara, sevinçlere ortak olmayı sever. Deprem konusunda sadece bugün değil, daha önce Van'da, ondan önce Adapazarı ve Düzece'de, İzmir'de, yurdun neresinde bir yangın varsa elinde bir kova su ile koşandır Beşiktaşlı. Tıpkı Kara Kartal gibi 120 yaşına basan, yani Beşiktaş'ın'ın "yaşdaşı" olan Atletico Madrid de özel bir kulüp olduğunu yine kanıtladı. Bugün, bizim acılarımıza ortak olacaklar ve depremzedeler yararına Beşiktaş'la karşı karşıya gelecekler.

SENİ DE YAZDIK BİR YERE

Öncelikle yürekten teşekkür ediyoruz İspanyol dostlarımıza. Dünya küçük, afetler büyük ve bugün bana, yarın sana kuralı hep geçerli. O nedenle kötü günümüzde kim yanımızdaysa, iyi günlerimizde yalnız onları hatırlayacağız. Bu manada Atletico Madrid de bizim için unutulmazlar arasına girmeyi başardı. Seni de yazdık bir yere, Atlethico!.. İyi ki, varsın... Evet bir yandan böyle anlamlı maçlar diğer yandan devam eden lig ve vites yükseltmiş olan Beşiktaş... Kartal tam gaz gidiyor ve hafta sonu zorlu Trabzonspor maçı var. Her ne kadar Trabzonspor formsuz olsa da derbi her zaman derbidir ve zor olur.

HESAP-KİTAP YOK

Şenol hoca da bunu bilerek hazırlıyor Beşiktaş'ını, yüreğinin yarısı olan Trabzonspor'a... Hep söylüyoruz bir kez daha altını çizelim, Beşiktaş' cephesinde şampiyonluk hesabı falan yok, Kartal her maçını kazanmak için çıkıyor sahneye. Bunu başardıkları takdirde gelebilecek en büyük başarı gelecektir kuşkusuz. Hesapsız bir inanmışlık bu, menzilden vazgeçmeden, elinden gelenin en iyisinden daha iyisini yaparak inatla yürümek. Redmond'un her geçen gün yükselen grafiği, Aboubakar'ın her maç gollerine yenilerini eklemesi, Ghezzal'ın dönüşü, Colley başta Maxim dahil yenilerin sağladığı uyum, Masuaku'nun yükselişi, hepsi Kartal'ın vites yükseltmesinde önemli rol oynadı, oynuyor.

CEHENNEM AZABI OLUR

Kim, kaç puan öndeymiş bunu takmıyor kafasına Şenol Güneş ve öğrencileri!, Önde olan düşünsün, eğer yakalanırsa madara olacak olan o! Geride olana neden geride kaldın diye belki bir kez sorulur ama bu kadar öne geçmişken yarışı kaybedenlere bir değil bin kez soru sorulur, hem de ne sorular!.. Bildiğin cehennem azabı olur vesselam. Beşiktaş rahat, özgüvenli ve huzurlu. Kimseye değil, kendi işine bakıyor, en güzelini yapıyor... Ne diyordu taraftar, kış kış cinler kış kış!..

ÇEBİ GEÇ KALDI!

Başkan Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı'nın tutumunu taraflı buluyor ve isyan ediyor. Bir zamanlar masaya vurduğunu hatırlatıyor. Birincisi o masaya vurulan yumruktan sonra TFF Başkanı yanlış anlaşıldığını belirterek Beşiktaş camiasından özür diledi şimdi tekrar hatırlatmanın anlamı yok bence. İkincisi böyle durumlarda olay yaşandığı anda tepkinin kralını vereceksin, aylar sonra değil.