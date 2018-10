Mayıslar kimin!

Galatasaray'a sorarsanız onlar "Mayıslar bizim" diyenlerden, Fenerbahçe bu sezon o kadar iddialı değil. Trabzonspor bir bakarsınız seri yakalamış ve yılların özlemini giderme noktasına gelmiş. Olur mu, olur... Belki sürpriz bir Anadolu takım "VAR" avantajıyla burnunu uzatabilir potaya... Ve tabii bir de benim favorim Beşiktaş VAR! HHH Beşiktaş, yarışanlar arasında en iyi kadroya sahip. Hem kalite, hem tecrübe bu takımda buluşmuş durumda. Tek sorun gol yollarında yaşanan sıkıntı. Bunu çözmenin kolay yolu devre arasında iyi bir golcü almak, zor ama meşakkatli olanı ise özellikle iç saha maçlarında santrforsuz oyunu denemek. Bazen Ljajic, bazen Babel, bazen Lens denenebilir en önde... Arkasında çok iyi top kullanan bir dörtlü ile beş forvetli sistem. HHH Belki bir gün Şenol hoca bunu dener ya da Wagner Love'un tam olarak kendini bulmasını bekler bilemem ama bildiğim bir şey var o da şu; Beşiktaş gol yollarındaki sorununu çözerse bu ligi kazanır. Hakem hataları VAR'a rağmen devam ediyor ve genellikle Beşiktaş aleyhine tecelli ediyor olsa da bu bile bir mazeret teşkil etmez. O noktada rahmetli Vedat Okyar ağabeyin sözünü hatırlayıp, gerekirse hakemi de yenmelidir Beşiktaş. Hikaye bu kadar basit. turgay.demir@fotomac.com.tr G



Arda Barçalan'dı...

Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır arayın der eskiler. Arda Barcelona'ya giderek iyi mi yaptı, kötü mü artık çok tartışılır. Atletico günlerini mumla arıyor. Biliyorum bir günde yaşanmadı hiç bir şey. Milli Takım kamplarında olanlar, Bilal Meşe'ye saldırması, DM'den yürümeler ve en son hastanede patlayan silaha kadar rüzgar ekip, fırtına biçen bir Arda var karşımızda. HHH Sekiz aylık hamile bir eş ise son derece masum, o nedenle bu konuda yazdıklarımı iyi seçmeye çalışıyorum. Arda bazı şeyleri hak ediyor olsa da Turan ailesi yalnızca mutluluğu hak etmekte. Bence herkes bu ayrıntıya dikkat etmeli. Tüm yaşananları izleyen biri olarak Arda Turan'ın bir tek dostu olmadığı sonucuna vardım. İlk yoldan çıkışında yanında bir gerçek dostu olsa ve kötü adam olmayı göze alıp onu uyarsa, belki filmin sonu bambaşka olabilirdi. HHH Kıssadan hisse; bu hayatta para size sadece bazı şeyler kazandırır ama gerçek dostlarınız yoksa, o para dahil çok şey kaybedersiniz. Dilerim Arda bu kaostan İYİ BİR BABA ve İYİ BİR EŞ olarak çıkmayı başarır. Onu çok eleştirsem de bu zor gününde herkes tarafından terkedildiğini görünce yanında olmak istiyorum ve yanındayım. Yeter ki ayağa kalkmak istesin, elinden ilk ben tutacağım. Söz.



Fenerbahçe bu değil!

Ali Koç başkanın açıklamalarını ağzım açık dinledim. Öylece kal geldi! Bir Başkan, kulübünde yaşanan inanılması zor trajikomik olayları bu kadar kolay açıklamalı mıdır!? Şeffaflık bu mudur? Neyin, ne kadar doğru olduğu tartışılır... HHH İspiyoncu tam olarak doğruları mı söylemiş yoksa tamamı mı yanlış, bir espri gerçek gibi mi aktarılmış tüm bunlar soru işareti. Ancak Ali Başkan her şey gün gibi ortadaymış ve her şeyden eminmiş gibi konuştu. Kusura bakma Başkan, bu şeffaflık değil yatak odasının perdelerini sonuna kadar açmaktır. Yakışmadı. Hiç yakışmadı. HHH Fenerbahçe bu değil ve böyle yönetilmesi de mümkün değildir. Umarım Ali Koç Başkan bir an önce hatasının farkına varır ve camianın tek yumruk olmasını sağlar, yoksa yolun sonu iyi görünmüyor. H S A



Hangisi sensin Fatih hocam!

Süper Kupa maçı sonrası Fatih Terim'i dinliyorum, şöyle diyor; "Cüneyt Çakır nasıl bir maç yönetti! VAR diyoruz ama VAR mı, yok mu!" Aynı Terim, Cüneyt Çakır'ın Galatasaray lehine yaptığı üç büyük hatadan sonra birdenbire "Çakır keyif" olmuş! HHH Neler diyor böyle; "Cüneyt Çakır'ı korumalıyız, fauldü, değildi onlar çok önemli değil!" HHH Az bekle Fatih hocam... Allah büyük. Yarın canın yandığı gün yine çık milletin karşısına ve aynen böyle konuş, hakemi koru olmaz mı! Sakın ha, "Bizim de konuşacak zamanlarımız gelecek" falan deme, çünkü o zamanlar bir türlü gelmiyor!...