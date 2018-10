Teknoloji yetmez iyi hakem şart!

Futbola katılan VAR sistemi bana göre hakkaniyetli yarış için çok önemli. Ancak teknolojinin iyi sonuç vermesi ve adaleti sağlaması için, onu kullanan insanların hakkaniyetli mücadeleye gönül vermiş olmaları şart.

Peki biz de öyle mi!?

Değil! Kesinlikle değil!..

Cüneyt Çakır, Muslera'nın kırmızı kartlık pozisyonunu nasıl es geçer!? Hadi süzemedi diyelim, VAR neden uyarmaz!? Uyarmayacak madem, VAR niye VAR ki!

Muslera topu ıskalayıp rakibinin böğrüne tekmeyi yapıştırıyor, Antalyasporlu Maicon bu darbeyle düşüyor...

Düşmese topu alıp, boş kaleye vuracak.

Kale boş!

Bu nasıl faul olmaz ve buradaki bariz gol şansı nasıl atlanır?..

Anlamayanlara bir daha anlatalım; kale boş kale...

Muslera kalede değil..

Yani Maicon kurtulduğu anda boş kaleye topu yuvarlayacak. Yanındaki oyuncuların hükmü sıfır.

Adamın kimseyi geçmesine, mücadeleye girmesine gerek yok. KALE BOŞ!

Donk kafayı vurmadan önce sol kolunu kürek gibi uzatıp rakibin kafasına basıp golü atıyor. Hadi Cüneyt yine atladı diyelim, VAR'dakiler siz ne iş yaparsınız arkadaş!?

Maçın son dakikası Muslera kendisini perdeleyen oyuncuyu darbeyle düşürüyor ve penaltı yok! Cüneyt Çakır bu pozisyonu görememiş olabilir, VAR'ın uyarmasına da zaman kalmadı maç bitti. Yani bunu anlayabiliriz...

Peki Ümit Öztürk'ün verdiği ikinci penaltıyı nasıl anlayacağız!

Cumartesi öyle, Pazar böyle mi demeliyiz yoksa...

Ümit Öztürk, Konyasporlu Uğur'un kendini attığını VAR'da nasıl göremez!

Defalarca izlediği halde, Uğur'un, Medel'in boynuna dolanan elini-kolunu nasıl atlar!

Uzatmayalım...

Teknoloji ne kadar yüksek olursa olsun vicdanlar alçalmışsa, yapacak bir şey yok demektir. Yazık.



BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE!

Fikret Orman bugün bir basın toplantısı yapacak. Bence geç bile kaldı. Beşiktaş'a karşı yürütülen algı operasyonları karşısında susmak en büyük hatadır.

F.Bahçe yönetimi için de aynı şeyi söyleyeceğim ama onların başı kalabalık. Takım için sorunlarla uğraşıyorlar.

Fırsat bulduklarında onlar da konuşacaklardır.

G.Saray aleyhine hata bulmak gittikçe zorlaşırken, lehine olan hatalar kabak tadı verdi. MHK Başkanımız da G.Saraylı olunca insanın kafası karışıyor haliyle. O nedenle, mantık ve vicdan çerçevesinde konuşmak ve hak aramak şart.



ADALET İÇİN BEŞ DAKİKA ÇOK DEĞİL!

VAR sezon başından bu yana iki kez arıza verdi! Bu arıza F.Bahçe'nin yediği gole denk geldi. Hakem az beklese sistem devreye girecek ve iş çözülecek ama beklemedi ve yardımcının bayrağına uydu.

Hakemi suçlayamam çünkü bekleyip beklememesi gerektiği konusunda bu güne kadar bir açıklama yapılmadı...

Oysa yapılmalı. Sistem arıza verirse hakem kaç dakika beklemeli; beş mi, on mu, bu işin adı konmalı. Stadın elektriklerinin kesilmesiyle VAR'ın arıza vermesi bana göre aynı şey. Birinde nasıl bekleniyorsa, diğerinde de beklenmeli. Bazıları 5 dakika çok diyebilir ama değil... Adalet yerini bulacak ve bir takımın canının yanması önlenecekse beş değil on dakika bile az!



METE KALKAVAN!

Ümit Öztürk ikinci penaltıyı verdiğinde ya da görüntüyü VAR da izlerken, VAR'ın başındaki Mete Kalkavan "Allah kahretsin.." türünde bir hareket yapıyor. Bu hareket neden yapıldı, Kalkavan o anda neler söylüyor. Sevgili G.Saraylı Yusuf Namoğlu, açıklama bekliyoruz. Futbol senin babanın çiftliği değil. Açıklayacaksın bu pozisyonu... NOKTA!



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ!

Bizim futbol alemi bazen atv'de reyting rekorları kıran dizi gibi... Bir bakıyorsunuz Süper Kupa maçında üç bin kişi sahaya girmiş, bir bakıyorsunuz Konya'da olduğu gibi üzerinde Galatasaray forması olduğu için bir genç adam linç ediliyor, bir bakıyorsunuz iki aile, üzerlerinde Beşiktaş forması olduğu için bir grup sözde Bursasporlu eşkıyanın saldırısına uğruyor.

Tüm bunlar yetmedi şimdi de sözde futbolcu olan bir grup, sözde teknik adam olan bir edepsiz, sözde yönetici olan bir başka vicdansız ve sözde çocuklarının maçlarını izlemeye gelmiş olan bir grup seyirci sahaya girip Beşiktaşlı futbolcuları dövüyorlar.

Yuh diyeceğim ama az kalır. Şerefsizlik bu.

Konyaspor bir açıklama yapıyor ki rezalet... Her şeyi Yasin Sülün yapmış!

Yani Yasin Sülün tahrik edince futbolcuları futbolculuğu, teknik adamları teknik adamlığı, yöneticileri yöneticiliği, taraftarı da taraftarlığı unutup adeta mafya olmuşlar! Sözün bittiği yer.

Bu kafanın yetiştireceği futbolcu, Messi olsa ne olur, Ronaldo olsa ne olur; insan olamaz ki!?