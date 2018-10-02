Bir kez daha M.Atiba!

Koş yoksa düşersin!

Günümüz futbolunun şifresi bu... Her şeyin başlayıp bittiği yer orta saha... O bölgede güçlü ve kuvvetliyseniz hem öne, hem arkaya gitmeniz kolaylaşır.

Rakip savunmadan dönen topları aldığınız ölçüde gol atma ihtimaliniz yükselirken, kendi savunmanızdan dönen topları kapmanız da, gol yeme ihtimalinizi azaltır.

Hikaye bu kadar basit.

Top yapmak tabii ki önemli yani sadece koşmak yetmez... Eğer üçüncü bölgedeki oyuncularınız bu açıdan zayıfsalar ve kenar bekleriniz de atak sonlandırma sorunu yaşıyorsa, orta sahada zorunlu olarak enerjisi düşük kreatif oyuncu kullanırsınız. Bu da sizi "bozan" takımlara karşı zor durumda bırakır.

Beşiktaş'ın hem kenar bekleri atak sonlandırma becerisine sahip, hem de ön bölgedeki Quaresma, Adem, Babel, Love dörtlüsü başka bir teknik oyuncu desteğine ihtiyaç duymayacak kadar kaliteli...

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Yani.. Yanisi şu; Beşiktaş orta sahada Medel ve Atiba'yı kullanmalı, Oğuzhan ve Tolgay'ı ise Adem Ljajic'in alternatifi olarak düşünmeli. Orta sahası daha yumuşak takımlara karşı iç sahada Medel ya da Atiba'dan birinin yerine Oğuzhan'ı kullanmak da çok sıkıntı yaratmaz.

Bu benim görüşüm, Şenol hocam ne der bilemem ama geri dönüp bakarsa Oğuzhan-Tolgay ikilisini sahaya birlikte sürdüğü maçların tamamında orta sahanın çöktüğünü görecektir.

Hatta deplasmanlarda Ozi ve Tolgay'dan biri bile yetiyor orta alandaki dengeyi bozmaya. O takdirde Medel iki kişilik koşmak zorunda kalırken, Adem Ljajic top almakta zorlandığı için geri geliyor; Quaresma ve Babel de çok daha fazla geri koşmak zorunda kalıyorlar.

Bana göre formül basit; Medel ve Atiba'yı birlikte kullanan bir Beşiktaş bu ligin en sağlam orta sahasına sahip olur. Bu durumda ön taraftaki dörtlü de savunma konusunu çok fazla kafalarına takmadan işlerine bakabilirler...

Öyleyse şöyle bitirelim; M.Atiba'ya güven, gerisini merak etme sen!