Hocalar hak etmedi!

Deplasmanda; kazanmaktan başka bir şansı olmayan Fenerbahçe'yle oynuyorsun pili bitik Oğuzhan, Tolgay'la birlikte sahada ve yeni transferin Adem Ljajic kenarda! Oğuzhan bitik kere bitik ve 66 dakika sahada tutuyorsun, takım resmen 10 kişi oynuyor! Pes! Hadi onu anladım diyelim, 1-0 öndesin ve karşında her türlü riski alıp saldırmak zorunda olan bir rakip varken, oyuna kimi alırsın süratli, top kullanma ve çalım becerisi dolan Wagner Love'ı mı, yoksa durağan Larin'i mi!? Pes kere pes! HHH Fenerbahçe savunması panik halinde oynuyor ve Skrtel gibi önemli bir oyuncusundan yoksun, buna karşılık senin ortalarının neredeyse tamamı tribüne gidiyor… Bu nasıl kanat organizasyonu! İlk yarıda 50'nin üzerinde top kaybı vardı sanırım… Ayıp! Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye yenildiği maçlarda bile çok daha iyi oynamıştı… Fenerbahçe ürkek, 'yenilirsem kaosa sürüklenirim' korkusuyla gelsem mi, gelmesem mi kararsızlığı yaşıyor. Benzia bile geri vitesi takılı oynarken Topal ve Jailson zaten öne gitmeyi akıllarından bile geçirmiyorlar. Beğenilmeyen Hasan Ali, Fenerbahçe'nin tek hücum gücü gibi… Çünkü karşı tarafta da; Elif'i kenarda tutup, ahı gitmiş, vahı kalmış Aatıf'ı oynatan bir Cocu var… Sahadaki futbola bakınca beraberlik adil sonuç gibi görünüyor, iki teknik adamın hatalarına baktığımda ise her ikisinin de mağlubiyeti hak ettiğini söylemem gerek. Bu arada maç boyu Caner Erkin'e küfür edenlerin alacağı cezayı merak ediyorum. Bu ayıp ötesi bir tepkiydi. Asla cezasız kalmamalı…