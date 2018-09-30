Ayağının dışı Canımızın içi!

Vida, Bilal'e karşı ağır, Medel de Umut'a karşı boydan kısa kalırdı, Şenol hoca bu nedenle ikisinin yerini değiştirdi. İyi de oldu. Bilal gerçekten ele avuca sığmaz bir çocuk, durdurmak zor, yine sahanın iyilerindendi.

Beşiktaş ilk yarıda oyunu istediği gibi kontrol ederken Kayseri evinde (!) bekledi.

10 kişilik savunma karşısında Adem Ljajic sıkıştı ve istediği topları alamadı. Zaman zaman arkadan gelen Oğuzhan iyi şeyler yaptı ve haftalar sonra yüreklere su serpti.

Larin'den bir golcü üretmenin imkansız olduğu gerçeğiyle yüzleşen Şenol hoca Wagner Love'ın muhteşem kariyerine güvendi ve yanılmadı. Love tüm özgüvensizliğine rağmen ilk golü atıp perdeyi açtı.

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Önümüzdeki maçlara baktığımızda (!) daha iyi bir Love izleyebiliriz.

İkinci yarıda Kayserispor yaklaşık 20 dakika iyi baskı kurdu, Beşiktaş da iyi savunma yaptı... Kontralara da iyi çıkan Kartal, Quaresma'nın trivelasıyla maçı kolayladı.

Tribünlerin şu sözünü bir kez daha hatırlattı bize; ayağının dışı, canımızın içi!

Bu gol öncesinde Gökhan'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşla Tolgay'ın eline çarpan top el olarak değerlendirilmemeliydi, hakem de öyle yaptı. İyi ki VAR!

Beşiktaş'ın temel direği Medel...

Nereye koysan orayı dolduruyor.

Diğereri de ona ayak uydurunca işler daha da iyi olacak.

Bana göre yer kürenin en iyi tribünü dün yine muhteşemdi... Bir an bile susmadılar. Maçı izlemeye gelen ve içinde yeni sponsorların da bulunduğu Japon misafirleri bile coşturdular. Yüreklerine sağlık.

Malmö maçı öncesi iyi moral oldu.