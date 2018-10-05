Ayıp!

Önce Gökhan Töre'yle başlamak gerek. Yedek kalınca somurtan kardeşim işte sana fırsat çık oyna!

Peki oynadın mı!? Evet oynadın ama çifte telli...

Ayıp!

Malmö sıradan bir İskandinav takımı, çok koşuyorlar, oyun disiplinin den kopmadan ısırarak oynuyorlar.

Stoper Nielsen, önlibero Christiansen, ve Bachirou, orta sahadaki Traustason ve Rieks kendi çaplarında etkili oyuncular.



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Normal bir Beşiktaş bu takıma top göstermeden üç-dört gol atar ve maçı rahat kazanırdı.

Ancak bunu yapmak için en az rakip kadar koşmak gerekiyor ve Kartal dün bunu yapamadı.

Malmö tatlı sert oynadı ve Beşiktaş'ta Necip dışında buna ayak uyduran yoktu.



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Rakip kaleye beş dakika arayla gitmek gol getirmeyebilir, dönen topları alıp ikinci hatta üçüncü bindirmeyi yaparsanız gol bulma ihtimaliniz çok yükselir.

Dün bunu da yapamadı Beşiktaş.

Adem Ljajic etkisiz kaldı, Gökhan Töre sahada yoktu, Wagner de yeteri kadar topla buluşamadı.

Malmö'nün golünde Caner, kaleci Karius'u yanılttı ve şaşırttı!

Malmö kaleye gelmeden gol attı.

Şenol hoca baktı olmayacak, Adem ve Gökhan Töre'nin yerlerine Babel ve Ricardo Quaresma'yı alıp ön tarafı dörtledi ve çift santrfora döndü....

Bu da maçın kaderini değiştirmedi. Beşiktaş bu değişikliklerde de golü bulmayı başaramadı.



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Dahası Malmö'ye bir de penaltı hediye etti Caner.

İlk golde sırtı, penaltı da eli-kolu yanlış yerdeydi...

Sonuç olarak Beşiktaş rakibi, hafife alınca ortaya tatsız bir yenilgi çıktı...

Çok önemli değil Beşiktaş bu gruptan yine lider çıkar ama hem ülke puanına katkı, hem de prestij açısından bu yenilgi Beşiktaş'ın klasına hiç yakışmadı. Ayıp!