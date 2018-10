VAR yok, Allah var

Sevgili Rıza hocanın çalıştırdığı Anadolu takımlarını on bire on bir bile yenmek bile zordur... Kaldı ki Beşiktaş 10 kişi kaldığı anda golü de yemiş oldu.

Bu dakikadan sonra uyuyan Love'ı uyandıracak, sıradanlaşan Adem'i sıra dışı yapacak deyim yerindeyse tüm takımı kamçılayacak radikal değişiklikler yapmak gerekirdi.

Şenol hoca en basitini tercih edip Medel'i stopere çekti.

İkinci yarı başında da sarı kartı olan Quaresma'yı çıkarıp Lens'i sahaya sürdü. Bunlar beklenen, deyim yerindeyse "sıradan" hamlelerdi...



Gecenin sıra dışı olanı ise eyyamcı Ümit Öztürk'tü...

İkinci verdiği penaltı tam anlamıyla uydurmaydı. Defalarca izleyip Konyalı oyuncunun kendisini nasıl yere bıraktığını çözemeyen bir kişinin Süper Lig'de hakemlik yapıyor olması gerçekten acınası bir durum.

Beşiktaş çok çalışmalı, her oyuncu iki kişilik oynamalıydı. Bir şeyler olacaksa ancak öyle olacaktı.. Lens Beşiktaş'taki en iyi futbolunu oynarken, Love'ı da şahlandırdı. Önce Love maziyi hatırlayıp sahne aldı ve tabelayı eşitledi.

Ardından Lens "Bu gecenin sıra dışı adamı benim" deri gibi attı golü...

Ve en kritik hamleyi ise çizgiden topu çıkaran Gökhan Gönül yaptı...

Uzatma da gole yemeseler destansı bir galibiyet olacaktı. Olsun...

Bir haftada üç maç yap ve 10 kişi kalmana rağmen pes etme... Harikasınız çocuklar.

Uzun sözün kısası; VAR yoksa da Allah var ve kesinlikle zalimden değil mazlumdan yana.

Uydurma penaltı tribüne gitti ve Beşiktaş Ümit Öztürk'ün tüm eyyamlarına rağmen teslim olmadı. Bu bir puan belki de Kara Kartal'ı