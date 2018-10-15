Ezberlemişler – Turgay Demir – Fotomaç
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HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Ezberlemişler

    öncesi 'deki futbol bizi umutlandırmıştı. Umutluyuz derken tecrübesizliğimizin umutlarımızı azalttığını da eklemiştik.
    Nitekim Rusya karşısında yeteri kadar pozisyon yakalamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık.
    Ruslar, maçında aldıkları dersi ezber etmişler.
    Teknik kapasiteleri sınırlı ama fizik güçleri oldukça iyi...
    Buna göre oynadılar... Sahalarından çıkarken oyun kurmakta zorlandılar ama ön tarafta baskıyı iyi kurup bizim dengemizi bozdular.
    Bu şartlarda iyi kontratak yapıp maçı farklı bir hikayeye taşıyabilirdik.
    Öyle olmadı.
    Kontratak fırsatlarını harcadık...

    ***
    Kale önündeki karambolde yediğimiz ilk gol moral bozsa da ikinci yarıya yine fena başlamadık.
    Topla oynadık, pozisyon bulduk, birini atsak yeni bir İsveç maçı yaşayabilirdik.
    Olmadı.
    çok formsuz, kendini çizgiye bağlamış, Okay ve Mahmut öne çıkmaya çekiniyor, 'nun pas ve şut tercihleri genellikle yanlış.
    Oğuzhan ise sert Rus savunması ve kötü zemin arasında takıldı kaldı.
    Bu saydıklarım bizim çok şey beklediğimiz oyunculardı.
    ***

    Onlar kötü olunca yapacak fazla bir şey kalmıyor.
    Luce, değişiklikler de çok geç kaldı.
    Ruslar çok koştu, biz tarla gibi zemine rağmen ayağa oynamaya çalıştık.
    Galiba asıl sorun da buydu. Bozuk zemine uygun bir davranış biçimi belirleyemedi oyuncularımızı.
    Derken ikinci golü yedik, üçüncüsü de olabilirdi.
    Ne diyelim, sağlık olsun.
    Gelecek vaat eden bu gençlerden vazgeçecek değiliz, iyi bir jenerasyonumuz var ve biz onlara güvenmeye devam edeceğiz.

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 15 Ekim 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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