M.Atiba yok Beşiktaş da yok

Sezon başından beri Beşiktaş orta sahasının Medel- Atiba ikilisinden oluşması gerektiğinin altını çiziyorum.

Oğuzhan, Tolgay eski formlarından çok uzak, yürüyecek halleri yok ve Atiba da eskisi gibi bu ikiliyi taşıyacak fizik gücüne sahip değil. O nedenle orta alanda Medel-Atiba oynar.

Oğuzhan, Talisca ve Tolgay da birbirlerine rakip olur.

Benim tezim buydu ama sanırım Şenol hoca bu gerçeği kabullenmedi.

Puan kaybedilen maçlara bakın ya Medel stopere çekilmiştir ve Atiba'nın yanında Oğuzhan veya Tolgay vardır, ya da Atiba sahada yoktur.

Sakatlık konusunda kimsenin yapacağı bir şey yok ama eğer Atiba sakat ise o takdirde Medel-Necip yapmak gerekir ortaya sahaya.

Çünkü Beşiktaş'ın neredeyse tüm oyuncuları iyi top yapabiliyor. Yani pas trafiğini arttırmak ya da topa daha çok sahip olmak adına Oğuzhan ve Tolgay'ın oynatıldığı her maç heba olmuştur.

Medel-Atiba orta sahası az oynar, öz oynar ama az pozisyon verir, çok pozisyon bulur. Hikaye bu kadar basitti ve koca bir sezon bu gerçeğin görülmemesi nedeniyle boş geçti.

Yazık oldu.



Larin niye alındı?

arin, Beşiktaş'ın elindeki en hareketli santrfor...

Hem Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında, hem de son derbide oynaması çok doğru bir karar olurdu.

Ancak sürekli yabancı kontentajına takıldı Larin.

Lens gibi hiç bir şey yapmayan bir oyuncu kulübede kendisine her zaman yer bulurken Larin bulamadı.

Öyleyse niye alındı ki!?



Galatasaray Şampi!

Ligin en önemli haftalarında yaşanan hakem hatalarına dikkat edin ve işlerin nasıl terse döndüğüne iyi bakın.

Alanya-Galatasaray maçında durum 2-2 iken Muslera oyundan atılır ve Alanya penaltı kazanırdı.

Yani Galatasaray'ın şampiyonluğu daha geçen hafta Kaf Dağı'nın ardında kalabilirdi kalmadı. Artık yarışın en iddialı takımı Galatasaray'dır.

Derbide iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Beşiktaş yakaladığı beş net pozisyondan birini gol yapabilse işin şekli değişebilirdi ama o beceri yoktu siyah-beyazlı ayaklarda.

Özetle Galatasaray derbiyi hak ederek kazandı ama Alanyaspor maçı asla hak edilmiş bir zafer değildir.



Utanmalısın Aydınus

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan ilk Kupa derbisinde Quaresma'nın neden oyunda atıldığına bir bakın, sonra da Belhan'da'nın neden atılmadığını kendi vicdanınızda sorguayın.

Hakem aynı, Quaresma rakibin yüzüne el uzatıyor, Belhanda rakibin yüzüne dirsek-kol karışımı vuruyor.

Quaresma'yı Ziraat Türkiye Kupası maçında oyundan atan Fırat Aydınus, lig derbisinde Belhanda'yı sarı kartla geçiştiriyor.

İşte bu nedenle Fırat Aydınus asla iyi bir hakem değildir ve olamayacaktır.

Utanmalısın Fırat kardeşim, eğer biraz utanman varsa iki pozisyonu izle ve hesabını vicdanına ver.



Hedef Şampiyonlar Ligi!

Beşiktaş için şampiyonluk hesabı bitti.

Matematiksel ihtimal olsa bile futbolun matematiğinde o ihtimaller etkisiz elemandır. Beşiktaş kalan tüm maçlarını kazanacak ve rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi için yapılabilecek tek şey bu.

UEFA bazı kulüplere ceza verir ve üst sıralamada gidemeyenler olabilir.

Dolayısıyla ilk üçe girmek bile Şampiyonlar Ligi'ne gitmek anlamına gelebilir.

Dikkat!



Bir golcü bin ayıp örter!

Büyük takımlar en büyük harcamalarını orta saha ve forvet hattına yaparlar.

Çünkü bilirler ki hiç bir stoper size bir sezon boyu ihtiyacınız olan galibiyetleri getiremez, sol bek ya da sağ bek için de aynı şey geçerlidir.

Beşiktaş'ın geride kalan iki sezonda en çok stoperleri tartışılıyordu ve iki şampiyonluk geldi.

Bu sezon ise golcüleri tartışılıyor ve şampiyonluk uçtu gitti. Umarım bundan ders alınır, en önemli konu gerçek bir golcüye sahip olmaktır.

Bir golcü bin ayıp örter; lütfen not edilsin!



?Premier Lig asaleti

Bizde bu ülkenin yetiştirdiği en iyi futbol adamlarından Şenol Güneş rakipleri tarafından katledilirken İngiltere'de Arsen Wenger'e, ManU özel ödül veriyor. Öyle vedalaşıyor.

Çok farkımız var çok. Rakibini yücelt ki, sen kazandığında zaferin büyük olsun.

Adamların bakış açısı bu; yani bizim bakış açımızın tam tersi.