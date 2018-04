Altın kafa

Beşiktaş gergin ve yorgun bir görüntüde çıktığı Malatyaspor karşısında yeteri kadar pozisyon yakaladı, ilk golü atıp öne de geçti ancak buna rağmen zorlandı.

Öncelikle şunu belirtelim galibiyetle beraberliği kıyaslarsak, beraberlik halinde dahi geride kalan haftalarda Beşiktaş adına çok fazla bir şey değişmezdi. Başakşehir'in beraberliğini değil mağlubiyetini bekleyeceklerdi.

Aslında maçın büyük bölümünde hatta neredeyse tamamında oyuna hakim olan taraf Beşiktaş'tı. Ancak bazı ayaklar tutuktu dün. Talisca, Babel beklentilerin çok altında kalırken Oğuzhan yine güçsüz göründü. Neden ilk on bir de başladı onu ben de merak ediyorum çünkü geçen hafta da kötüydü... Quaresma kanatlardan yükleniyor, arkadan Caner ve Adriano bindiriyor ama Negredo'nun fırsatçılığını kullanıp topu ağlara göndermesinin ardından ikinci golü bulmak mümkün olmuyordu.

Dahası siyah-beyazlı takım iyi oynarken bir de gol yedi. İkili savunma, bir o yana, bir bu yana savrulurken Fabri de uyuyunca durum 1-1 oldu.

İkinci yarının başlarında Caner'in sakatlanması savunma beklerini değiştirirken son yarım saatte Tolgay girince orta alanın da dinamizmi arttı. Gökhan Gönül iyi bindirmeler yaptı, Quaresma da her zamankinin aksine beklemeden, ilk pozisyonda orta yapmaya gayret ediyordu.

Bu baskı altında Talisca'nın bir kafası var ki gol olmaması büyük şanstı.



Özkahya bizden biri!

Beşiktaş oyun düzenini koruyup baskılı oyununu sürdürürken Malatyaspor ise kapanabildiği kadar kapanıyordu.

Kazanılan serbest vuruşlar, kanat ortalar derken Talisca yine "kafasını çalıştırdı" ve moralleri düzeltti.

Hemen belirtelim; Malatyasporlu Murat'ın Quaresma'nın böğrüne taban girişini sarı kartla cezalandıran hakem ancak bizimkilerden çıkar. Halis Özkahya da bizden biri (!) zaten...

Evet Beşiktaş, Kupa derbisi sonrası bozulan moralini Malatyaspor galibiyetiyle düzeltirken lig derbisine de hazır duruma geldi. Yolları açık ola...