Öyle olursa böyle olur

Beşiktaş iyi başladı ve ilk 45'te topu Galatasaray'a bırakırken kontratak kolladı. Nitekim Negredo böyle bir atakta Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uruguaylı'yı geçmek yerine ayak dışıyla aşırtma yapınca topu dışarı gönderdi.

Galatasaray baskılı oynadığı dakikalarda soldan bindiren Nagatomo'nun ortasında bütün Beşiktaş savunması "Gomis'e odaklanıp topu seyredince Fernando golü attı. İkinci yarıda Babel tıpkı Negredo gibi müsait pozisyonda golü kaçırınca Beşiktaş adına maçın ayarı bozuldu.

İki takımın da iyi mücadele ettiği, heyecanlı, keyifli bir maç izliyoruz derken sahneye her zamanki gibi Fırat Aydınus çıktı ve bir eyyam penaltısı ve bir de eyyam kırmızısı çıkardı.

Futbol kitabı şöyle diyor; misal penaltı pozisyonunda hakem avantaj oynatıyor ve eğer hücumdaki oyuncu o avantajı değerlendiremiyorsa hakem önceki kararına dönemez! Fırat Aydınus eyyamı da abarttı.



En önemli ayrıntı

Penaltı pozisyonunda kale boş olduğu için avantaj oynattı, Rodrigues değerlendiremedi, oyunu devam ettirmeliydi ama dönüp penaltı ve kırmızı kart verdi ki bu iki karar da yanlıştı. Bariz gol şansından kırmızı kart yok artık! Fırat Aydınus dün başka bir futbol kitabının kurallarını uyguladı hikaye bu.

Okuduğu kitapta her ne yazıyorsa maçın hemen başında Belhanda'nın Medel'in yüzüne attığı dirseği görmesine rağmen kırmızıyı çıkaramadı.

Oysa biz aynı derbilerde Sneijder'in yüzüne el uzattığı için Veli'nin atıldığını görmüştük! Her neyse bizim futbolumuz böyle maalesef; eyyam gırla gidiyor...

Beşiktaş'ın beklenen pozisyonları bulmasına rağmen golü bulamaması maçın en önemli ayrıntısıdır. Şenol hoca bu iki sıradan stopere karşı Larin'i yabancı sınırına takması ve Lens'i kadroya alması inanılır gibi değil. Öyle olursa, böyle olur!