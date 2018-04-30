Öyle olursa böyle olur – Turgay Demir – Fotomaç ;
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HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Öyle olursa böyle olur

    iyi başladı ve ilk 45'te topu 'a bırakırken kontratak kolladı. Nitekim böyle bir atakta Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uruguaylı'yı geçmek yerine ayak dışıyla aşırtma yapınca topu dışarı gönderdi.
    Galatasaray baskılı oynadığı dakikalarda soldan bindiren Nagatomo'nun ortasında bütün Beşiktaş savunması "'e odaklanıp topu seyredince golü attı. İkinci yarıda Babel tıpkı Negredo gibi müsait pozisyonda golü kaçırınca Beşiktaş adına maçın ayarı bozuldu.
    İki takımın da iyi mücadele ettiği, heyecanlı, keyifli bir maç izliyoruz derken sahneye her zamanki gibi çıktı ve bir eyyam penaltısı ve bir de eyyam kırmızısı çıkardı.
    Futbol kitabı şöyle diyor; misal penaltı pozisyonunda hakem avantaj oynatıyor ve eğer hücumdaki oyuncu o avantajı değerlendiremiyorsa hakem önceki kararına dönemez! Fırat Aydınus eyyamı da abarttı.

    En önemli ayrıntı
    Penaltı pozisyonunda kale boş olduğu için avantaj oynattı, Rodrigues değerlendiremedi, oyunu devam ettirmeliydi ama dönüp penaltı ve verdi ki bu iki karar da yanlıştı. Bariz gol şansından kırmızı kart yok artık! Fırat Aydınus dün başka bir futbol kitabının kurallarını uyguladı hikaye bu.
    Okuduğu kitapta her ne yazıyorsa maçın hemen başında 'nın 'in yüzüne attığı dirseği görmesine rağmen kırmızıyı çıkaramadı.
    Oysa biz aynı derbilerde 'in yüzüne el uzattığı için Veli'nin atıldığını görmüştük! Her neyse bizim böyle maalesef; eyyam gırla gidiyor...
    Beşiktaş'ın beklenen pozisyonları bulmasına rağmen golü bulamaması maçın en önemli ayrıntısıdır. Şenol hoca bu iki sıradan stopere karşı Larin'i yabancı sınırına takması ve Lens'i kadroya alması inanılır gibi değil. Öyle olursa, böyle olur!

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 30 Nisan 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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