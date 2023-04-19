Yedi finalli kupa

Zor bir deplasmanda karşısında galibiyete muhtaç bir Ersun Yanal takımı bulmak hiçbir hoca istemez. Farklı kazanılan Kayseri maçı on birini bozmayarak Alanya'daki maça sonunda kupa kalkan bir final gibi yaklaştı Okan Hoca. Saha dışındaki gerilimden ve hengâmeden soyutladığı takımını maçlara çok iyi hazırlıyor Buruk. Alanya'dan sonra beş maç İstanbul'da oynayacak sarı-kırmızılılar. Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor ile her biri birer final gibi beş maç. Sonra Başkent'te A.Gücü, içeride F.Bahçe derbisiyle sezon bitiyor. Artık tünelin ucundaki ışık, güneşi yansıtan şampiyonluk kupasının sıcaklığı da hissediliyor. Beşiktaş ile F.Bahçe'ye yenilmemek bile ipi göğüslemek için yeterli olabilir.

Icardi arka adalesinde çekme hissederek devre arasında çıkmak istemiş. Eğer zorlu maç trafiğinin ilk birkaç maçında forma giyemezse sıkıntı olabilir. Onun yokluğunda Gomis de var ama Okan Buruk, Zaniolo'yu orada görevlendirirse zerre şaşırmam. Öyle ya da böyle kalan yedi maçının altısını İstanbul'da oynayacak olan G.Saray şampiyonluğa çok yakın. Yok o bunu dedi, yok şu böyle yaptı, yok hakemler, yok rakipler gibi söylemler askıya alınır, Florya'daki Okan Buruk iklimi hijyenik bir şekilde korunursa Muslera'nın ellerinde kalkan bir kupa daha göreceğiz demektir. Buradan kaptırılacak bir şampiyonluksa, madden ve manen büyük bir çöküşle sonuçlanabilir. Artık her maç final. Kaldı yedi final. İki kupalı Okan Hoca böylesine zorlu bir parkur içinde sarı kırmızıların en önemli kozu olacak. Müthiş taraftar desteğinin yanısıra, Buruk'un çok kaliteli teknik heyetinden ve saha içindeki elleri Muslera ve Mertens gibi isimlerden alacağı güç de aynen devam edecektir zannımca.