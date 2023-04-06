Fantastik gerilim

İki kanka hoca, yarı finali çok istediklerini sahaya sürdükleri on birlerle göstermişti. Heyecanlı ve güzel bir maçtı ama Belözoğlu'nun atılma anı, birkaç hakem kararı gibi nedenlerle izleyenlerin pek çoğunun ruh halini bozmuş da olabilir. Ligdeki 7-0'lık Galatasaray galibiyeti Başakşehirliler için ayrı bir motivasyondu şüphesiz. İlk yarıda üç golden fazlasını da izleyebilirdik. Başakşehir, ligdeki farklı hezimete karşın çok iyi bir takım olduğunu ispatlayarak maçın genelini önde götürdü. Galatasaray savunması Nelsson'un yokluğunda çok basit goller yiyerek gerilim filminde başrolün sahibiydi. Skor Başakşehir lehine 3-2 iken Abdülkerim'in sakatlığıyla Boey stopere Rashica sağ beke geçince film "fantastik-bilim kurgu-gerilim" gibi hibrit bir türe dönüştü. Kalan dakikalarda direk, karambol, ıslıklar, tuhaf düdüklerle bezeli bir hengame izledik.

Galatasaray, Adana Demirspor kadar güçlü bir takımla oynadı. Ama bu kez sahadan galip ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar eski formunu aratıyor ama sahadaki mücadeleye de kötü diyemem. Oyuncu değişiklerinin zamanlamaları ve içerikleri daha doğru olsa sonuç farklı olabilirdi. Galatasaray artık üç kupalı değil iki kupalı bir sezon hayaliyle yola devam edecek. Hiç sevmem ama yazıda hakeme her zamankinden geniş bir yer ayıracağım. Tüm tartışmalı pozisyonları bir kenara bırakalım, bir tanesi bana hiç tartışmalı gelmedi. Skor 2-2 iken Lima'nın net bir şekilde elle oynaması penaltıydı. Kadir Sağlam'ın, zaten süzmesi gereken bir pozisyonu VAR'da izlemesi halinde yanlışından dönme ihtimali çok yüksekti fakat ya Yankaya, Sağlam'a izletmeyi başaramadı ya da çok vahim bir yorum hatasına imza attı. Galatasaray ile Lale Orta arasındaki fay hattı bu kadar gerginken çok dikkat çeken bir gelişmeydi bu. Tuhaf!