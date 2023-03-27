Kim düşman!

Galatasaray gerçekten iyi kadro kurdu. Hafta sonu açıklanan rakamlara göre borç tamı tamına 4.63 milyar TL. Erden Timur ilk taksiti kasımda ödenecek Zaniolo HARİÇ yapılan harcamanın normalliğinden örnekler verdi. Aslında sezon sonu 30 milyon Euro civarında bir bedelle Milan'a gideceğine kesin gözüyle bakılan Zaniolo'yu hesaptan ayrı tutmak bana da çok mantıksız gelmiyor. Florya'sı, Riva'sı ile milyarlarca liralık borcun önemli bir kısmına dair rahatlama bekleniyor. Benim şu aşamada kulüp üyelerine tavsiyem sezon sonuna kadar sabır göstermeleri... Ancak bir husus var ki tam olarak DEHŞET uyandırdı bende... Camianın kanaat önderlerinden Hayrettin Kozak aynen şöyle söyledi; "Torrent ve beş yardımcısına toplam 10 milyon 570 bin Euro (222 milyon TL) borcumuz var." İnanamıyorum! Olacak şey değil! Torrent gibi hiç de gereği olmayan bir adama göz göre göre borçlandırıldı Galatasaray!..

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O günlerde Fotomaç'taki yazılarımda, sosyal medyada ve çıktığım programlarda defalarca sormuştum; "Gideceğini bilen bir yönetim, vasat bir teknik adamla neden uzun soluklu bir sözleşme yapar" diye? Aynı günlerde seri olarak linç ediliyordum ve çalıştığım kurumlar da benim üzerimden mobbinge maruz kalıyorlardı. Şimdi soruyorum; kim Galatasaray düşmanı? Ben mi, o sezon başında malum transferleri yapanlar mı, işler ters gidince birbirinin kuyusunu kazanlar mı, Torrent'i alanlar mı, yoksa bu kişileri sosyal medyadan pohpohlayanlar mı? Peki ya ibra edenlere ne diyeceğiz? Pes yahu! Vallahi pes! Neyse; Galatasaray'ın önündeki çok kritik haftalar var. Bu muhasebeleri görmek içinse artık çok geç. Fatih İşbecer geldi aklıma; nedense?