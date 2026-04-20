Bursaspor Süper Lig’e koşuyor!

Bursaspor gümbür gümbür geliyor... Timsah, Süper Lig'e, gerçek adresine doğru emin adımlarla ilerliyor. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'na gelen 45 bin 450 taraftar, 10 yıllık stadyumun tribün rekorunu da kırdı. Sahada iğne atsanız yere düşmezdi. Maç öncesi sanatçı Gökhan Kırdar'ın 3. kez geldiği Bursa'da sergilediği müthiş "Cendere" şovu yine süperdi. Bursaspor taraftarları 3 tribünü birden kapsayan tarihi bir koreografiye imza atarak, unutulmaz bir görsel bir şölen sundu. İşte bu muhteşem atmosferde başlayan maçta Timsah'a 1 puan bile yetiyordu. Ama 2010 Süper Lig şampiyonu apoletli Bursaspor, bu kez TFF 2. Lig'de mutlu sona, kendi öz evladı; Teknik Direktör Mustafa Er'le hiç yenilmeden ulaştı.

BAŞARININ MİMARI BAŞKAN ENES ÇELİK

2 yıl önce göreve gelen Başkan Enes Çelik yönetiminde, resmen küllerinden doğan yeşil beyazlılar, önce 3. Lig'de şampiyon oldu. Sonra 2 milyar liralık borcu 900 milyon liraya kadar indirdi. Başkan Enes Çelik, yeşil-beyazlı camiada büyük bir güven oluşturunca, 32 bin 870 kombine rekoru ve 60 bin satılan forma rekoru geldi. 7 yıldır Süper Lig'den uzak olan "Şampiyon arma" bu birliktelikle seneye 1. Lig'de de ipi göğüsleyecek güce sahip. Dün maçta, Emir Kaan Gültekin'in 2 golü ve 2 asistine Ertuğrul İdris Furat 2 ve Eyüp Akcan da 1 golle eşlik edince, stadyum bayram yerine döndü! Ama asıl kutlama haftaya 26 Nisan Pazar günü, kupa töreni sonrasında 50 bin kişi önünde yapılacak.