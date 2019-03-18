Kaçan balık!

Bursaspor, 20 gün boyunca konuşulacak maçta büyük fırsatı kaçırdı.

Aybaba, kadroda Onur Atasayar sürpriziyle herkesi şaşırttı! Sol bek Onur, bu sezon ilk kez ligde forma giydi; hem de sol açıkta! 2 gün önce A Milli Takım'a seçilen Muhammed Şengezer yedek kaldı. 30 bine yakın taraftarın desteklediği Timsah, perdeyi erken açtı. Sağdan rüzgar gibi sıfıra inen Yusuf Erdoğan'ın nefis ortasına kale ağzından yatarak ayak koyan Sakho, tam 183 gün sonra gol orucunu bozdu.

Sakatlanan Onur'un yerine Lima 38. dakikada girince, Timsah "fabrika ayarlarına" geri döndü! İşte o Lima, 4 dakika sonra topla buluştu, bekledi, ölçtü, biçti ve Saivet'ye nefis bir asist yaptı. Saivet de ceza yayından öyle müthiş bir füze çıkardı ki; 90'daki örümcek ağlarını alıp farkı 2'ye çıkardı. Ancak 45+2'de yenen gol hiç hesapta yoktu. İlk devrede ayağa paslarla ani atağa çok iyi çıkan ve bir yelpaze gibi açılan Timsah, 8'de 4 isabetle 2 gol çıkardı.

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Hakem Suat Arslanboğa, ilk yarıda kolu açık olan Emre Taşdemir'e penaltı veremedi! Ama aynı hakem, VAR'a gidip Aytaç-Belhanda mücadelesine penaltı verdi ve skor eşitlendi! 63. dakikada 2-0'dan 3-2 geriye düşen Bursaspor, beraberlik için yüklendi. Hakem, sarısı olan ve Badji'ye sert giren Emre Taşdemir'i 2. sarıdan atamadı. 78'de Umut Nayir'le 4-4-2'ye dönen Timsah, Kubilay'la 3 forveti de deneyip tek kale oynamasına rağmen, puan çıkaramadı!