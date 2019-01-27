2 puan kayıp!

Geçen hafta evinde Fenerbahçe’yi elinden kaçıran Bursaspor, bu kez de deplasmanda Kayseri önünde galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu.

Süper Lig'de 600. maçına çıkma rekoruna ulaşan Samet Aybaba, kadroda revizyona gitti ve Fener maçının 2. yarısında etkili olan kadroyu sahaya sürdü. Sağ bekte cezalı Barış'ın yerine Burak Kapacak'la başlayan Timsah'ta; kanatlar Lima ve Yusuf Erdoğan'dan oluşurken, formsuz Saivet kesilince, Tunay Torun 10 numarada görev aldı. Kaleci Muhammed'in kurtardığı 2 net golden sonra ani atak silahını iyi uygulayan Bursaspor, 30'da golü buldu.

Tunay'ın kapıp Yusuf'u kaçırdığı pozisyonda; Lima'nın yan direkten dönen şutunu Yusuf Erdoğan gole çevirdi. İlk devrede topu rakibine bırakan Timsah, 4. pozisyonda golü bulup devreyi önde kapadı. 2. yarının başında Bursaspor, Sapunaru'nun golüne engel olamadı. 58'de Memsah'ın VAR'la atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi önünde, 70'te Aybaba; Sakho hamlesiyle 4-4-2 ile çift forvete dönerek galibiyet aradı. Baskılı oynayan Timsah, geriye yaslanan Kayseri önünde bir türlü galibiyeti getirecek golü bulamayınca, üst üste 4. toplamda ise 11. beraberliğini elde etti. "1'lik beraberlik takımı(!)" olan Bursaspor, bu maçta 1 puan kazanmadı, aksine 2 puan kaybetti!