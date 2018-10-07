Altın kafa

Bursaspor, sonunda şeytanın bacağını kırdı ve 3 puanla tanıştı. Gerçi 3 gol attı, 2'si iptal edildi! Böylece sezon başından bu yana Timsah'ın 6 golü VAR'la iptal edildi! Maç öncesi çeyrek asırlık Bursa-Ankara dostluğu yine muhteşem tablolara sahne oldu. 2 takım taraftarları, 2 ekibi de tribünlere çağırıp, Türkiye'ye müthiş bir centilmenlik örneği sergilediler. .

Bursaspor'da 4 eksik vardı. Badji ve Atanasov cezalı. Saivet ve Tunay Torun ise sakat. Aybaba hafta başında Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'i 3 haftalığına(!) kadro dışı bırakınca, sayısal eksik 4+2'ye çıktı.

Samet Hoca, 19 yaşındaki ön libero Ramazan Keskin'i Süper Lig'deki ilk maçına çıkardı. Lima'yı kesen Aybaba, sağ açığa bu sezon ilk defa oynayan Shehu'yu, fotvet arkasına da 2. golcü olarak koydu.

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Daha 7'de Sakho'nun golü, Stancu'nun rakibine faul yaptığı gerekçesiyle hakem tarafından VAR'a bakılarak iptal edildi. Bu sezon Sakho'nun 3. golü VAR'a takıldı!Bence karar yanlıştı! Ancak moralini bozmayan Timsah, 22'de golü buldu. Orta çizgiden Ramazan'ın nefis yüksek ortasına, Umut Meraş ceza çizgisinden aşırtma kafa vurarak, Hopf'u avladı.Golde "ilklerin imzası" vardı.Aybaba'nın kanat yokluğunda sol açığa koyduğu Meraş, 3. Süper Lig maçında ilk golünü atarken, daha ilk maçında süper bir asist yapan Ramazan da "Keskin" zekası