Kaçan balık – Serkan Yetişmişoğlu – Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Kaçan balık

, ligin 2. yarısında evinde 'yi elinden kaçırdı. tahtası kapalı olduğu için henüz takviye yapamayan yeşilbeyazlılar, sakatlıktan yeni kurtulan ve maç eksiği olan Sakho'yu kulübede tuttu. 35 bin taraftarın yaptığı müthiş ay-yıldızlı koreografi büyük beğeni topladı. Timsah, önde pres yapan Fener karşısında orta sahada olgun atak geliştirmekte zorlandı. Kanatlar da işlemeyince rakip kaleye gitmekte zorlandı. 'nun röveşata golünde sağ bek Isla'ya bomboş orta yaptırmak büyük hataydı. Devreyi yenik kapatan Timsah'ta , 2. yarı başlarken 2 hamle birden yaptı ve kanatlara Lima ile Yusuf Erdoğan'ı soktu. Topa daha çok sahip olan Bursaspor, adeta tek kale oynamaya başladı. Tunay'ın yerine Sakho ile 69'da çift forvetle 4–4-2'ye dönen Timsah, sağlı sollu bindirmelerle net pozisyonlar üretti. Umut Nayir ve Yusuf'la son vuruşlarda gole çok yaklaştı. Hele Yusuf'un çaprazdan kaleci üzerinden şutunu H.Ali'nin çizgiden çıkarması büyük şanssızlıktı. 90'da Sakho'nun sağdan nefis ortasına Aytaç çok iyi yükselip köşeden ağları gördü. Çakır, VAR'a bakıp golü verdi. Bursaspor, uzatmalarda galibiyeti Lima ile kaçırırken, kaçan balık büyük oldu. Timsah, ligdeki 10. beraberliğini aldı. Ancak bu takıma en az 2 transfer şart!

  • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
    1. 22 Ocak 2019, Salı
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