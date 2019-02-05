Nereye böyle?

Bursaspor, 5 maclık galibiyet hasretine son vermek amacıyla cıktığı macta Konya engelini de aşamadı ve ust uste 5. ve toplamda 12. beraberliğini aldı.

Sakat Sakho'nun yokluğunda, Ankaragucu'nden donen Kubilay Kanatsızkuş kulubeye girdi.

Ancak macın başında 10 numarada başlayan Tunay sakatlanınca, 10'da Saivet'nin girmesiyle planlar değişti.



Cezalar nedeniyle tribunde buyuk boşluklar olmasına rağmen, stada gelen 15 bin taraftarın desteği buyuktu.

43'te Umut Nayir'in direk dibine giden penaltısını kaleci Serkan uzanarak cıkardı ve Timsah soyunma odasına moralsiz girdi.

Aytac'ın Malatya macında penaltıyı yan direğe nişanlamasından sonra bu kez penaltıyı U.Nayir'in atması ilgincti! Oysa "Lato atamaz mıydı?" sorusu akıllara geldi!

Aybaba'nın 60'ta sol kanada Lima hamlesi gelirken, rakip ceza sahasına adeta orta yağdırdı.



Saivet'nin 75'teki golunde, VAR'a giden hakem Ozkahya, Burak Kapacak'ın Serkan'a faul yaptığı gerekcesiyle golu iptal etti! Bu gol, Timsah'ın bu sezon VAR'dan iptal edilen 6. golu oldu. Bu karar bence cok ağırdı ve buz gibi gol gume gitti!

Bursaspor duşme hattından sadece 4 puan ileride... Tehlike canları calmaya başladı! Nereye boyle? Bursaspor taraftarı, macın sonlarında yonetimi istifaya cağırdı.