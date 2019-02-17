Ateşle oyun! – Serkan Yetişmişoğlu – Fotomaç
17 Şubat 2019, Pazar
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Ateşle oyun!

'de 7 haftadır kazanamayan , evinde, son 4 maçta topladığı 10 puanla çıkışa geçen Rizespor'a teslim oldu ve artık iyiden iyiye ateşle oynamaya başladı!
Timsah'ta Sakho, ve Kubilay Kanatsızkuş sakat, cezalıydı...
, mecburiyetten Aytaç'ın yerine 1999'lu ön libero Ramazan Keskin'i, Latovlevici'nin yerine ise sağ kanatta Lima'yı oynattı.
Ancak bu başlangıç kadrosunun hatalı olduğu ortaya çıktı.
Mesela, Chedjou 3 haftadır neden oynamaz? Latovlevici 80 dakika kenarda oturur?
Yusuf'a gelince, profesyonel futbolcu, ne olursa olsun tepkilere kulaklarını tıkayıp işini yapmalı. Bu hareketler hiç yakışmadı ve bitime 12 hafta kala camiayla iplerini kopardı!
Bursaspor, 10'da 1 isabetli şut attığı devreyi yenik kapattı.
İkinci yarıda yeşil-beyazlılar, son vuruşlarda etkisiz kaldı!
Rize 79'da skoru 2-0 yapınca, tribünler Ali Ay'ı istifaya çağırdı.
Bu yenilgiyle Bursaspor, ateşten gömleği iyice sırtına geçirdi.
Artık kalan 12 maç final niteliğinde ve takım hiç de ışık vermiyor!
Galibiyet hasreti 8 haftaya çıktı.
Evinde 3. kez yenildi. Kadro zaten dar ve hücumdaki gol krizi 3 haftaya tırmandı. Rize'ye 2'li averaj da verildi.
Düşme hattıyla arada puan farkı da kalmadı! Camia barut fıçısı!
Artık korku dağları bekliyor!

  • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
    1. 17 Şubat 2019, Pazar
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