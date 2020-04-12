Tek gerçek altyapı! – Serkan Yetişmişoğlu – Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Serkan Yetişmişoğlu Tek gerçek altyapı!

Tek gerçek altyapı!

Bu koronavirüs salgınından sonra futbolda da hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak! Malum, kulüplerin kasaları şu an tam takır, kuru bakır!.. Ne maç hasılatı var, ne store, ne de tv yayın geliri... Kulüplerin "cansuyu" kesildi! Artık bütün kulüpler, "altyapıya önem vermek zorunda" olacak. Zira, yerli ve yabancı oyuncu transferi için ayrılacak bütçeler mecburen azalacak! , ve Altınordu gibi altyapıya önem veren kulüpler avantajlı olacak. Yönetimler, ister istemez altyapıya ve alt liglere yönelecek. Altyapıya daha çok imkan sağlanması ve kaynak ayrılması, yarından tezi yok gündeme gelecek. 2015 yılında, Bursaspor yönetiminin; , , , Bakambu, Şener Özbayraklı gibi isimlerin satışından kazanılan 22.5 milyon euro ile 14 yabancı edilmişti. Artık, kulüplerin, altyapılarını el üstünde tutmaktan başka çaresi yok! İşte onun için; Bursaspor, bu açıdan çok şanslı... ; kent mozaiği ve potansiyeli açısından zaten müthiş bir maden... Fakat, bu madeni daha iyi işlemek gerek. Tıpkı tüm kulüplerin yapması gerektiği gibi... Bakalım, Türk futbolu, altyapısına yatırım yaparak, bu ekonomik sıkıntıyı/krizi fırsata çevirebilecek mi?

  • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
    1. 12 Nisan 2020, Pazar
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