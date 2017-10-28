Thompson yaktı

Fenerbahçe her geçen maç vites artıyor. Yeniler ne yapılması gerektiğini, eskilerin oyun yapısını, Obradovic'in kim olduğunu daha iyi anlamaya başladı.

Bu sezon en derli toplu düzeni bize izlettiren Fenerbahçe Doğuş'ta tabloyu bozan isim Jason Thompson oldu. Obradovic, ısrarla Thompson'a güvendiğini göstermeye çalışıyor ama Amerikalı oyuncu kısa ve orta mesafeli şutları F.Bahçe kalitesine yakışmayacak şekilde kaçırıyor.

Sezonun bu aşamasında galibiyetten daha çok oyun setlerini oturtmaya çalışan Obradovic yarın oynanacak Galatasaray derbisini de düşünerek rotasyonu fazla tuttu ve oyuncularını fazla yormamaya özen gösterdi.

Wanamaker-Sloukas ortaklığı da göze hoş gelmeye başladı. Melli kalitesini bu maçta daha iyi gördük. Kalinic ve Dixon da bu takıma monte edildiğinde ortaya Belgrad'a gidecek Fenerbahçe çıkacak.

Fenerbahçe savunması tam olarak oturduğunda bileği çok zor bükülen bir takım izleyeceğiz. Bu maça ne Pana ne de Fenerbahçe hazırdı. Euroleague maratonu çok uzun, daha iddialı ve zevkli maçlar seyredeceğimiz kesin. Fenerbahçe henüz topallıyor, yürüyüp koşmaya başladığında galibiyetler başlayacak...



?Efes savunmayı unuttu!

Anadolu Efes... Bu denli savunma yapmayı bilmeyen bir Euroleague takımı uzun zamandır görmedim.

Dunston ve Stimac gibi önemli iki pivotu kullanarak Fenerbahçe karşısında oyuna çok iyi başlayan Anadolu Efes dün akşam oynanan maçta CSKA Moskova'ya karşı aynı senaryo ile başlamak istedi ancak Rus takımı boyalı alanı kullanmamıza izin vermedi.

Rakibi dışardan yıkmaya çalışan Efes'te Simon, Adams ve Ledo sayılar buldu ancak savunma planınız yoksa basketbolda hiçsiniz. Perasovic savunma işini halledemezse Efes macerası son bulabilir.