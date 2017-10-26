F.Bahçe klasiği

Sezon başından bu yana Stimac'ı daha akıllı kullanması gereken Perasovic, dün akşam Stimac ve Dunston ikilisini zekice kullanarak oyuna harikulade başladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin çok defa uyguladığı çift pivot kozunu bu kez Efes özellikle ilk çeyrekte çok iyi uyguladı.

Anadolu Efes maçı kaybetti ama en azından hücumda ve savunmada bazı planlarının olduğunu gördük. Stimac ve Dunston'a McCollum-Ledo ikilisi de destek verirse Efes'i de heyecanla izlemeye devam ederiz.

Fenerbahçe'de çok kritik seviyede savunma sıkıntısı var. Uzunlar çalışmadığı için kısaların da savunma ribauntlarında sahne alması gerekiyor.

Ekpe Udoh, NBA'e 4 maçta 11 blok ve 12 ribauntla başladı. Fenerbahçe Thompson veya Melli'nin mevcut sıradan performanslarıyla değil, geçtiğimiz sezonki Udoh performansıyla Belgrad'a gidebilir.

Fenerbahçe'de acilen savunmada fark yaratabilecek bir isim kendisini bir adım öne atmalı.

Dağınık hücum yapan Fenebahçe'de Wanamaker ve Sloukas ikilisi halen görev tanımlarını anlayabilmiş değil.

Oyuncular arası mesafe çok fazla ve potaya gidiş süreci çok uzun. Fenerbahçe Doğuş Ataşehir'de devreye sadece 34 sayıyla girdi ve bu durum hücumda da Fenerabahçe'nin çok net sıkıntıları olduğu gerçeğini yüzümüze çarptı.

Ataşehir'de bir Fenerbahçe klasiğiyle 3. çeyrekte daha sistemli daha istekli Fenerbahçe izledik ve fark çift haneli sayılara çıktı. Fenerbahçe adına olumlu olan kısım tüm bu sıkıntılar yaşanırken bile takımın maç boyunca karşılaşmaya ortak kalabilmesi ve kazanabilmesi.

Durum çok parlak değil ama Obradovic'in zamanı var.