Dev hüsran

İki takımın son durumları- kayıp mı! na baktığımda güzel, keyifli ve bol gollü bir maç olmasını bekliyordum. Dev maçta az pozisyon ve kaliteli futbol olmaması beni şaşırttı.

Trabzonspor, maça 4-4-2 ile başlamış olsa da takım halinde kapanıp önce gol yememe düşüncesiyle Galatasaray'ın ön alan baskılı oyununu da düşürdü.



Uğurcan, Onana, Osimhen ve Onuachu gibi yıldızlar ile "Kalecilerin ve golcülerin gecesi olacak" dediğimiz dev maçta ne bir kurtarış ne de bir gol izleyememek şaşırttı.

Kanatları çalışmayan Galatasaray'da Yunus Barış ve Sane'nin etkisiz oyunu Osimhen'in topla buluşamaması!



Yunus, Kaan, Barış İcardi, Eren Ahmet değişiklikleri oyuna da skora da en ufak bir etki yapmadı. Kısır futbol ile maçın orta hakemi Cihan Aydın ve var hakemi Alper Çetin de son zamanların en rahat maçlarını yönetmiş oldular.

Osimhen ve Zubkov direkten dönen, Torreira ile Sane'nin ofsayta takılan geçersiz golü dışında pozisyon izleyememek dev maça yakışmadı ve yine büyük bir maçta büyük hüsran oldu.