Kükreyemiyor

Şu ana kadar hazırlık maçı, lig ve Avrupa olmak üzere 7. maçına çıkan Galatasaray, Randers karşısında oynadığı futbolla da ne tat verdi ne de güven.

Yeni transferleri ile lige en erken başlayan takım olmasına rağmen henüz kondisyon açığı sorununu çözemeyen sarı-kırmızılı takımda hemen hemen her maç farklı kadro ve Randers'a karşı altı yerli oyuncu sahaya süren Fatih Terim'in en büyük sürprizi; bu sezon ilk maçına çıkan Emre Akbaba'ydı. Onunla sahaya çıkmak, şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şeydi. Savunma zaafları, Luyindama'nın stoperden çok orta saha gibi oynaması, taçtan yenilen gol de zaafların en büyüğüydü dün gece. Muslera birisi kendi hatası, iki net gol pozisyonuna geçit vermemiş olsa da bir maçlık cezası sonrası Avrupa'da forma giydiği maçta da performansını artıran oyuncular arasında yerini aldı.

Formda olan Diagne'nin yerine forma giyen Mostafa'nın isteksiz futbolu, Yedlin'in sağ bek bölgesinde hiçbir şekilde bindirme yapamaması, Patrik'in ona eşlik etmesi, kanatları atağa çıkışlarda etkisiz bıraktı.

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Randers, Galatasaray'ın hücuma çıktığı pozisyonlarda kontra atak ile bulduğu pozisyonları gole çevirseydi skor farklı olurdu. Sezon başında yeni yönetim yeni Galatasaray parolası ve umudu ile şimdiye kadar 8 yeni transfer yapan sarı-kırmızılı camiada işler iyi gitmiyor.

Fatih Terim'in bir an evvel yeni Aslan'da, eksiklerin ve yanlışların röntgenin çekerek acil çözümler bulması gerekli. Aksi halde sorun yumağı büyür.

Gecenin en güzel olayı belki de Giresun'da Marcao ile saha içinde yaşanan olayın etkisini üzerinden atmaya çalışan Kerem'in golü sonrası takım arkadaşlarının sevinç yumağında havaya sessiz şekilde bakması oldu.

Rövanş maçı için istediği sonuç ile dönmüş olsa da, Aslan skor olarak da futbol olarak da kükremeyi unuttu.