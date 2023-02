Planlı!

Galatasaray'ın 11 maç üst üste kazandıktan sonra yeni bir rekor ve zirve yarışındaki puan farkını koruyup hatta açması açısından Trabzon maçı çok önemliydi. Çünkü yakaladığı ritmi sürdürebilmek şampiyonluk yolundaki en önemli motivasyondu. Bordo mavillerde özellikle son 3 deplasmanında mağlup olarak Galatasaray karşısında lig yarışına az da olsa ortak olmak açısından alacağı 3 puan sezonun geri kalanı açısından çok önemliydi.

Abdullah Avcı'nın 11 tercihinde Lahtimi'nin oyuna başlamasına anlam veremedim çünkü UEFA listesinden bile çıkarılan bir oyuncuyu hem de son haftalarda hiç oyuna sokmadan süre vermeden bir anda böylesine önemli bir derbide başlatmak çok doğru olmadığı gibi Trabzonspor özellikle ilk 45 dakikada bir kişi eksik oynadı. Trabzonspor'un en büyük sorunu sezon başından olduğu gibi bu maça da yansıdı. Oyun anlayışı olmayan bir takımın saha içindeki dizilişi sistemini konuşmak da çok doğru olmaz. Böyle bir orta sahayla böyle bir derbiye başlamak merkezde tek Siopis'le başlamak, Trezequet dururken Bakasetas'ı oyundan almak akıllıca değildi. Geçen sene bu zamanlarda neredeyse hangi ay şampiyon olacak diye konuşulan bordo mavili takımın bu sene aynı aylarda lige bu kadar erken havlu atması gelinen noktadaki başarısızlığı net şekilde anlatıyor.

Galatasaray'ın bu seneki farkı yalnız öne geçtiği maçı kazanmak değil geriye düştüğü maçları da çevirebilmesi; oyun kaletesini net bir şekilde anlatıyor. Özellikle takımın omurgasındaki pas akışının ve mekaniğini Abdülkerim Oliveira ve Mertens'le yine çok doğru yaptılar. Belki ilk yarı zaman zaman telaştan sezonun geneline bakıldığında çok gereksiz acele ederek sabırsız şekilde yaptıkları pas hataları hücumda çoğalmalarını engelledi. Saha içinde iyi odaklanan iyi savaşan galip gelmek için limitlerini zorlayan sarı kırmızılılar hak ettikleri 3 puanı alarak yollarına devam ediyorlar. Galatasaray iyi oynar kötü oynar, iyi günündedir kötü günündedir bazen saha içinde bazı takımlara zorlanır ama ben sahada her zaman ve her şartta planı olan bir takım görüyorum. Hemen hemen her maçta... Güçlü dirençli enerjisi yüksek ve kolay çözülmeyen bi'takım.