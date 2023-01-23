Önemliydi!

Beşiktaş, kupadan elenince elde tek hedef lig kalmıştı. Çok kredisi de olmadığından her maçı eşik maçı görüp tek çare olarak kazanmak zorundaydı. Saha zemininin çok kötü diyebileceğimiz görüntüsü vardı. Bu zeminde pas yapmak kolay değil ama Beşiktaş takımının orta saha ve hücum profilleri de Salih dışında topla becerisi yüksek olmayan oyunculardan kuruluydu. Siyah-beyazlıların orta sahası top ayaklarındayken tempoyu yükseltip düşüremedikleri gibi oyuna da yön veremedi. Top ayağındayken aktif dinlenmeyi yapamadığından çok yüksek nabızda oynadılar. Daha direkt hücumlar oldu. Siyah-beyazlıların erken bulduğu gol ve ilk devrenin bitmesine yakın farkı 2'ye çıkarmaları önemliyi. Bu bölümde momentumu yakalayan Kayserispor 2 fırsat kaçırdı. Devrenin bu skorla bitmesi rahatlattı. İkinci devre baskı yeseler bile daha derinlemesine kendi yarı alanında yapılan savunmayla çok fazla pozisyon vermediler. Beşiktaş'ın saha içi kurgusunda doğru mikro planlar, makro planın da belki istenilen seviyede ve kalitede oynanmamasına rağmen galip gelmesini sağladı. Tayfur'un Onur'un kanadında oynayıp onu bire birde kitlemesi, Redmond'ın orta saha ve forvet arasında serbest oynaması, Gedson ve Salih'in orta sahadaki gayret ve mücadelesi önemliydi. Özellikle de Gedson sahanın en iyisiydi. Takım halinde yüksek konsantrasyon, iyi mücadelede ve maçı kazanma arzuları en üst seviyedeydi. Böyle bir rakip ve zemine karşı böyle oynamak gerekiyordu. Öne geçtiği maçta siyahbeyazlılar kağıt üzerinden çok zor görünen bir deplasmanda 4'te 4 yaptı. Zirve yarışına ortak olmak istiyorlarsa bu serilerini kredisiz gittikleri bu sezonda 9-10 maça çekmeleri gerekir. Oyunu erteleyip skoru almaları moral motivasyon ve özgüvenleri açısından siyahbeyazlılar için çok önemliydi.