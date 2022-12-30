Zaman ve sabır

Galatasaray, liderliği tekrar yakalamak için gittiği Sivas deplasmanında iklimsel olarak hava çok kötü olmamasına rağmen saha zeminiyle daha fazla uğraştı. Özellikle ilk devrede teknik becerisi, kalitesiyle Sivassporlu oyuncuları fazla yanına yaklaştırmadan, ikili mücadelelere hiç girmeden az temasla oyun oynayarak attığı golün haricinde 3-4 net pozisyon kaçırdı. Son vuruşlarda bu beceriyi göstermiş olsaydı sarı-kırmızılılar, ilk devre maçın ilk devre büyük olasılıkla fişini çekmişlerdi.

Sahanın belki de en kötüsü hakem Ekrem Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'ti. İptal ettikleri Sivasspor golünün nedenini kimse anlayamadığı gibi bence kendileri de anlayamadılar. Bundan sonraki süreçte Okan hocanın biraz daha erken hamleler yapması gerekirdi. Özellikle ilk 45 dakikada etkili olamayan Gomis'in yerine, Barış Alper gibi hücum edebilecek hızlı, atletik bu oyuncuyu değerlendirebilirdi. Oliveira'nın maç temposu ve ritmi olmadığından Midtsjo tercihinin de daha önce olması gerekirdi. Maçın son bölümünde tekrar momentumu yakalayan sarıkırmızılılar golü bulduğu gibi ondan sonraki süreçte de çok rahat üçüncü golü de bulabilirlerdi.

Maçın geneline baktığımızda çok zor geçmesi beklenen Sivasspor gibi fizik kalitesi, disiplini iyi olan ve son sıralardan kurtulmak isteyen bir takıma karşı özellikle oynanan ilk 45 dakikalık oyun sezonun şu ana kadarki en iyi oyunuydu. 90 dakikalık bölümde de 3 puanı sarı-kırmızılılar fazlasıyla hakettiler. Hakemlerin verdiği karar tabii ki tartışmasız yanlış ama oyuna baktığımızda İcardi gibi bir santrforun olmayışı, Torreira'nın kart cezalısı, Oliveira'nın maç ritmini tam yakalayamamasına rağmen her hafta gelişen kaliteli oyunu var. Okan hocanın yeni oluşan bu kadro için zaman ve sabıra ihtiyacı vardı. Bu süreci doğru geçiren G.Saray artık oturmuş, stabil, sürdürülebilir ve güçlü bir oyuna sahip.