3 puandan fazlası

Trabzonspor'un şampiyonluk iddiasını sürdürmesi için bu eşik maçında tek düşüncesi 3 puan almaktı. Fenerbahçe'nin de hem liderliğini sürdürüp hem de puan farkını açması açısından ve rakiplerine de vereceği mesaj açısından galip gelmesi tek düşüncesiydi. Dünya Kupası arasına giderken Fenerbahçe lider de olsa fiziksel ve zihinsel olarak son maçlarda yıpranmıştı. Onlara bu ara iyi gelecekti. Trabzonspor için de keza aynı şekilde Dünya Kupası arası takıma iyi geleckti. Çünkü Süper Lig'de ve Avrupa macerasında istenilen oyun seviyesine bir türlü çıkılamamıştı. Abdullah Avcı, "Kasım ayından itibaren oynayacağımız maçlarda saha içindeki görüntümüz eskisi gibi olmayacak" demişti. Ve taraftarından sabır ve zaman istedi. Bu beklentiler ışığında oynanan maçta, özellikle Crespo atılıncaya kadar iki takımın da ön alanda yaptığı pres, savunmadan çıkarken pas organizasyonuyla ilgili şablonların doğru olmaması sebebiyle oyun hem Fenerbahçe hem Trabzonspor için uzun toplara döndü. Orta sahada dönen 2. topların kazanılması ve rakip yarı alana yerleşilmesi veya savunma arkasına atılacak toplar çok önem kazanıyordu. Çünkü iki takımın da sıkışan oyunda top ayağındayken doğru hücum edemediği görüldü. Alan bulma, alan yaratma, statik ve dinamik alanlar, gelen oyuncu, giden oyuncu, bu toplu ve topsuz organizasyonlar istenilen seviyede olmadığı için 60. dakikaya kadar iki takım da pozisyon üretmekte ve hücumda etkili olmakta çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Trabzonspor'da ilk yarıda özellikle Bakasetas ve diğer oyuncuların savunma arkasına top denedikleri zamanlar olmuştu. Fenerbahçe savunması alan boşaltıp, orta sahaya kadar çıktığı zaman bu tercihleri hep deneyen bordo-mavililer, Bakasetas'ın yaptığı asist ve Gomez'in aldığı doğru pozizyon, koşuşu ve bitiriciliği ile öne geçtiler. Maçın uzatma bölümünde Trezeguet'nin golünden önce yalnız Umut Bozok ile 3 pozisyon buldular. Daha önce de oyunu koparabilirlerdi. Visca hazır değil. Takımını 10 kişi bıraktı. Djaniny böyle maçlarda ve özellikle açık alana hücum ettiğinizde Trabzonspor'un en etkili silahı. Hamle oyuncusu olarak daha önce de girebilirdi. Bordo-mavililerde mücadele etmeyen hiçbir oyuncu yoktu. Takım bütünlüğü adına bu teknik-taktikten de önemliydi. Orta saha maçın kazanılmasında çok etkiliydi. Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür hepsi iyilerdi. Atılan golde topu kazanan Abdülkadir oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerindendi. Jorge Jesus sonradan hamleler yaptı ama Valencia, Fenerbahçe hücumunun olmazsa olmaz oyuncusu. Sarılacivertliler sonuna kadar bu yarışın içinde olacaksa Valencia'nın her zaman kenarda değil sahada olması gerekir. Trabzonspor, aldığı bu galibiyetle rakiplerine karşı psikolojik üstünlüğü elde ederek "Ben de bu yarışın içinde varım" mesajı verdi. Bu da 3 puandan fazlasıydı.